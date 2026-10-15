ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.61
usd:
324.26
bux:
144454.77
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egyre többet tudni a szegedi BYD-gyártásról, francia és spanyol érintettség is a hírekben

Infostart / InfoRádió

Még idén elindítja a próbaüzemet a szegedi BYD-gyár, amely a piacra jövőre kezdi meg a kínai autók gyártását, a cég ugyanakkor további terjeszkedést tervez, Európában még két gyáregységet építenének – adta tovább az InfoRádióban a párizsi autószalonon hallottakat Az Autó című szaklap főszerkesztője, Szécsényi Gábor.

A párizsi autószalonon nyilatkozott a napokban a márka magas rangú tisztségviselője, Stella Li, aki a gyártásfejlesztésért és a terjeszkedésért is felelős alelnök, és azt mondta, hogy a felfutás után indul meg a sorozatgyártás.

„Én úgy tudom, hogy 2026 utolsó negyedévében elindul a próbagyártás, az előszériás, tehát még nem az értékesítésre szánt autók gyártása, és

2027-ben, lehetőleg minél korábban elindul a valódi sorozatgyártás is, amiben már olyan autók készülnek, amiket a kereskedők is megkaphatnak, és bárki megvehet”

– világított rá az InfoRádió megkeresésére Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője.

Hozzátette: a legyártott darabszámot nem tudni, de amikor két évvel ezelőtt beszélgetett a BYD európai vezetőségével, akkor először egy, majd később még egy gyáregység telepítéséről volt szó; egy gyártóegység évi 150 ezer autó termelésére alkalmas, de ez nem egy típust jelent.

„A modellekről régóta megy a találgatás, de ami a legbiztosabbnak tűnik, az a BYD Dolphin Surf, aminek a hajtásláncáról még nem lehet semmit sem tudni” – fogalmazott.

Kiemelte: annak függvényében születhet döntés, hogy az európai piacokon

  • milyen hajtásláncra és
  • milyen modellekre

van igény.

A szakíró azonban arról is beszélt, hogy az Európai Unió olyan lépést tervez Kínával szemben, hogy limitálja a kínai gyártású hibridek és plug-in hibridek európai importját. Ha ez megvalósul, minden kínai gyártónak elemi érdeke lesz nemcsak villany és elektromos autók, hanem hibridek és plug-in hibridek gyártását is Európába hozni.

„Én például nem lepődnék meg azon, ha éppen az ősszel bevezetett Dolphin G. DM-i – tehát ez a plug-in hibrid hajtáslánc – is az európai sorokra, például Szegedre költözne, mert már a bemutatón sem győzték hangsúlyozni, hogy ezt az autót kifejezetten Európának tervezték”

– mondta.

Arról is szót ejtett, hogy a párizsi autószalonon Stella Li hangsúlyozta, Szegeden kívül más európai gyártóhelyeket is terveznek, 2030-ra pedig akár 40 ezer európait is foglalkoztathat a BYD. Franciaország és Spanyolország is szóba került mint gyártási lehetőség, de nem Szeged helyett, hanem mellett.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egyre többet tudni a szegedi BYD-gyártásról, francia és spanyol érintettség is a hírekben

próbaüzem

byd

az autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Az európai vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tisztességes feltételek mellett versenyezzenek – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön.
 

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Uniós bíróság: Magyarország megsértette az uniós jogot

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Kisebb hullámokat produkált a forint árfolyama a csütörtöki kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket

Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket

A felvételi teljes folyamata online zajlik, a jelentkezést pedig határidőig hitelesíteni is kell.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump said some would "rather not watch" the killing of Nidal Hasan, the first military execution in over 60 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 18:46
Startol a fővárosi útalap program
2026. október 15. 18:03
Különös jelenség a magyar Parlament fölött – képek
×
×