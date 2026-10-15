Egyre többet tudni a szegedi BYD-gyártásról, francia és spanyol érintettség is a hírekben

A párizsi autószalonon nyilatkozott a napokban a márka magas rangú tisztségviselője, Stella Li, aki a gyártásfejlesztésért és a terjeszkedésért is felelős alelnök, és azt mondta, hogy a felfutás után indul meg a sorozatgyártás.

„Én úgy tudom, hogy 2026 utolsó negyedévében elindul a próbagyártás, az előszériás, tehát még nem az értékesítésre szánt autók gyártása, és

2027-ben, lehetőleg minél korábban elindul a valódi sorozatgyártás is, amiben már olyan autók készülnek, amiket a kereskedők is megkaphatnak, és bárki megvehet”

– világított rá az InfoRádió megkeresésére Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője.

Hozzátette: a legyártott darabszámot nem tudni, de amikor két évvel ezelőtt beszélgetett a BYD európai vezetőségével, akkor először egy, majd később még egy gyáregység telepítéséről volt szó; egy gyártóegység évi 150 ezer autó termelésére alkalmas, de ez nem egy típust jelent.

„A modellekről régóta megy a találgatás, de ami a legbiztosabbnak tűnik, az a BYD Dolphin Surf, aminek a hajtásláncáról még nem lehet semmit sem tudni” – fogalmazott.

Kiemelte: annak függvényében születhet döntés, hogy az európai piacokon

milyen hajtásláncra és

milyen modellekre

van igény.

A szakíró azonban arról is beszélt, hogy az Európai Unió olyan lépést tervez Kínával szemben, hogy limitálja a kínai gyártású hibridek és plug-in hibridek európai importját. Ha ez megvalósul, minden kínai gyártónak elemi érdeke lesz nemcsak villany és elektromos autók, hanem hibridek és plug-in hibridek gyártását is Európába hozni.

„Én például nem lepődnék meg azon, ha éppen az ősszel bevezetett Dolphin G. DM-i – tehát ez a plug-in hibrid hajtáslánc – is az európai sorokra, például Szegedre költözne, mert már a bemutatón sem győzték hangsúlyozni, hogy ezt az autót kifejezetten Európának tervezték”

– mondta.

Arról is szót ejtett, hogy a párizsi autószalonon Stella Li hangsúlyozta, Szegeden kívül más európai gyártóhelyeket is terveznek, 2030-ra pedig akár 40 ezer európait is foglalkoztathat a BYD. Franciaország és Spanyolország is szóba került mint gyártási lehetőség, de nem Szeged helyett, hanem mellett.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.