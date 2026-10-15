Bóna Szabolcs: rendkívüli támogatást kapnak a sertéstartók

Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók – közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte: nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3,7 milliárd forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez – írta, hozzátéve, hogy 1,6 milliárd forint a sertéshízók után, a harmadik és negyedik negyedévre, 2,1 milliárd forint a tenyészkocák után, a második és harmadik negyedévre.

Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni – közölte a miniszter.

„Arra törekszünk, hogy kiszámítható támogatással és valódi segítséggel erősítsük a magyar sertéságazatot” – fogalmazott bejegyzésében.

Felhívta a figyelmet arra: fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre.