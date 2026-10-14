ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.8
usd:
324.63
bux:
0
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Pár nap, és kiderülhet, mennyit emelkedik jövőre a minimálbér

Infostart

Idén a tervezett tizenhárom százalék helyett csak tizenegy százalékkal nőtt a minimálbér, ám a VOSZ főtikára, Perlusz László szerint a munkáltatói szféra így is majdnem túlnyújtózkodott azon, ami a realitásból adódott volna.

Október második felében tartja a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) a következő ülését, amelyen szóba kerül a jövő évi minimálbér-emelés kérdése – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, amiről a Portfolio számolt be.

A főtitkár hozzátette: a kormány és a szociális partnerek között 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásnál kikötötték, hogy a minimálbér-emelés mértékéről az első három negyedévre vonatkozó adatok alapján döntenek. Mint mondta, a következő VKF-ülésen így már a friss adatok alapján lehet konkrét számokról beszélni.

A hároméves alku részeként a béremelési ütemterv feltételeként konkrét indikátorértékek (bruttó átlagkereset növekedése, GDP-növekedés, infláció) rögzítettek. Ennek kapcsán Perlusz László elmondta, a minimálbér-emelés feltételei között az első helyen a GDP-növekedés áll.

2025-ben eredetileg 3,4 százalékos, idén 4,1 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékkos növekedés kellett volna a tervezett minimálbér-emelési pálya megvalósításához, amelyen értelmében idén például 13 százalékkal kellett volna emelkednie a legkisebb bérnek, ehelyett azonban csak 11 százalékos emelés valósult meg.

A VOSZ főtitkára kijelentette: „Az előrejelzések szerint a hároméves megállapodásban feltételként megszabott GDP-növekedési ütemnek csak a töredéke valósult meg. Ehhez kell a bérfelzárkóztatási pályát is igazítani.”

Perlusz László szerint idén várhatóan az átlagbérek 8-9% körül fognak növekedni. „Egy nagyon mérsékelt infláció mellett valósul ez meg, így nagyon masszív reálbér-emelkedésre számítunk” – tette hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Pár nap, és kiderülhet, mennyit emelkedik jövőre a minimálbér

munkavállalás

minimálbér

munkáltató

vosz

emelkedés

vkf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a mostani költségvetési javaslat teljesen más irányba mozdítja az Európai Uniót

Szakértő: a mostani költségvetési javaslat teljesen más irányba mozdítja az Európai Uniót

Az uniós költségvetés nagyságáról és a támogatások elosztásáról is vita van a tagállamok között. A tervezett átalakítás a nemzeti kormányoknak nagyobb beleszólást adna a források felhasználásába, miközben háttérbe szorulhatnának a régiók – mondta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa.
VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata

Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb World Economic Outlook jelentésében 7,2 százalékkal emelte az olaj idei és 11 százalékkal a 2027-es világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a júliusi WEO-hoz képest.  Áprilishoz képest még durvább az igazítás: +16,4 és +15 százalék. A szervezet szerint az olaj átlagos ára jövőre is csak mintegy 8,7 százalékkal csökkenhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan nem is sejtik, pedig százezreket is elbuknak évente: ezeket a számlákat most azonnal nézd át

Sokan nem is sejtik, pedig százezreket is elbuknak évente: ezeket a számlákat most azonnal nézd át

Pénzügyi tanácsadó segítségével jártunk utána, hogyan és mikor érdemes váltani.

BBC
Business Sport Travel Science
Pope diagnosed with lung cancer but had successful surgery, Vatican says

Pope diagnosed with lung cancer but had successful surgery, Vatican says

Pope Leo had successful surgery to remove a lower lobe of his right lung, the Vatican said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 06:38
Vasúti gázolás Debrecenben
2026. október 14. 06:24
Kőkemény közlemény: ezért nem tűri meg az elektromos eszközöket a poggyásztérben a Wizz Air
×
×