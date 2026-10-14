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A vonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, veszélyeztetve ezzel az utasokat.
Nyitókép: Fővárosi Főügyészség/BRFK

Halálra gázolt a vonat egy embert Nagykanizsa közelében

Infostart / MTI

Meghalt egy ember, akit vonat gázolt el szerda este Zalaszentjakab és Nagyrécse között. Az utasok átszállását a nagykanizsai tűzoltók segítették, a helyszínelés miatt pótlóbuszok közlekednek.

A Mávinform közlése szerint a Budapestről Zágrábba tartó Agram-Tópart Intercity Zalaszentjakab és Nagyrécse között elütött egy embert, aki a balesetben meghalt. A vonat utasait a helyszínen a katasztrófavédelem segítette az átszállásban egy másik szerelvényre, amivel Nagykanizsáig utazhattak, hogy egy nemzetközi szerelvényre át tudjanak szállni.

A baleseti helyszínelés miatt a Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közötti szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arról számolt be, hogy a vonaton nyolcvan ember utazott. Az érintett vonalon teljes vágányzár van érvényben.

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