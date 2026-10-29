Rákosrendező romokban – fotók

A XIII. kerület Önkormányzata befejezte Rákosrendező épületeinek „romosítását”.

Rákosrendező területén, az egykor MÁV-dolgozók által lakott épületekbe a nyár folyamán tömegesen költöztek illegális lakásfoglalók – a környéken korábban sohasem tapasztalt közbiztonsági problémákat okozva: lopás, késelés, prostitúció, drogárusítás és a járókelők zaklatása tette elviselhetetlenné a helyzetet – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán.

Mint írják: a megoldást keresve annak ellenére vállalták a bontási munkálatok egyik fázisát, az épületek romosítását, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem volt illetékes az önkormányzat a kérdésben: a terület a XIV. kerületben van és a Fővárosi Önkormányzat cégének, a BKM-nek, illetve a Magyar Államnak a tulajdona.

Közben aláírták a terület átadás-átvételi (visszaadás-visszavételi) dokumentációját, így ismét a BKM és a MÁV van birtokon belül.