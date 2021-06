Elhunyt Szőke Mátyás borász

Június 21-én elhunyt Szőke Mátyás, a mátrai borvidék emblematikus egyénisége, aki elsőként juttatta a borvidék borait országos és nemzetközi borversenyeken az élvonalba – írja a borespiac.hu.

Szőke Mátyás kiváló boraival és a rengeteg munkával elért eredményeivel 2017-ben kiérdemelte az Év Bortermelője kitüntető címet. Műszaki végzettségűként a szőlőtermelő elődjei révén korán megtanulta, hogyan kell a szőlőt művelni. A 70-es évek óta foglalkozott borkészítéssel, Zoltán fiával 35 hektáron gazdálkodott.

A hazai borversenyeken folyamatosan az élvonalban szerepeltek borai, kiemelt eredményeihez tartozik, hogy több alkalommal elnyerte a „Mátrai borvidék legszebb vörösbora” címet, kétszer pedig Chardonnay bora Champion díjas lett a VinAgora Nemzetközi Borversenyen.

A Szőke Pincészet legkiemelkedőbb borait Chardonnay, Muscat Ottonel, Irsai Olivér, Merlot fajtákból készíti. A hazai borkereskedőkön kívül két nagykereskedő cég a tengerentúlon is forgalmazza boraikat. Nagyon fontosnak tartotta, hogy folyamatosan képezze magát, és figyelemmel kísérje a nagyvilág borszakmai alakulását, trendjeit is. Járt tanulmányúton Új-Zélandon, Dél-Afrikában és Kaliforniában is.

„Az Év bortermelőjének lenni olyan, mint amikor az ember fejére felteszik a koronát. Ezt a díjat nem egy jó borért adják, hanem egy élet munkáját értékelik vele. Elismerik, amit eddig a magyar borért, a mátraaljai borvidékért tettem” – mondta 2018 januárjában.

