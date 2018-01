Katonai tárgyalásokat kezd a két Korea a feszültségek csökkentéséről - a nap hírei

Az Európai Bizottság elnöke szerint a visegrádi országok vezető szerepet tölthetnek be az unióban, ha betartják a közös szabályokat. Jogerősen két év börtönbüntetést kapott Geréb Ágnes.

A két Korea megállapodott abban, hogy katonai tárgyalásokat kezd a két ország közötti feszültségek csökkentéséről. A Szöul és Phenjan képviselői által megkezdett hivatalos tárgyalásokról kiadott közös közlemény szerint megállapodás született a katonai forródrót helyreállításáról is. A phenjani küldöttség korábban arról számolt be, hogy Észak-Korea sportolókat, magas rangú tisztviselőket és szurkolókat küld a téli olimpiára, amelynek Dél-Korea ad otthont.

Az Európai Bizottság elnöke szerint a visegrádi országok vezető szerepet tölthetnek be az unióban, ha betartják a közös szabályokat. Jean-Claude Juncker azután beszélt erről egy televíziós interjúban, hogy Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt: nem szabad fenyegetni tagállamokat a támogatások csökkentésével, és a menekültek elosztásának ügyében figyelembe kell venni, hogy Lengyelország sok menekültet fogadott be Ukrajnából.

Az adóügyekért felelős államtitkár szerint 2021-re el kell érni, hogy a legtöbb elektronikus bevallást a NAV készítse el. Tállai András abból az alkalomból beszélt erről, hogy a fővárosban egyszerre 7 kormányablakban nyílt meg az adóhivatal ügyfélszolgálata. Az államtitkár kiemelte: tavasszal már 1,4 millió adózó állampolgárnak a NAV készítette el elektronikusan az adóbevallását.

Csaknem félmilliárd forintot fordít a kormány nevelőszülők képzésére és továbbképzésére. A központi oktatási programban mintegy 2500 nevelőszülő vehet részt. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Nagykanizsán, az első vizsgázók tanúsítványainak átadásakor elmondta: a nevelőszülői hálózat fejlesztése érdekében két másik programban még nagyjából kétmilliárd forintot biztosítanak az érintetteknek.

A Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt is tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el 2015-ben és 2016-ban - állapította meg az Állami Számvevőszék. A DK-nak 8,2 millió, a liberálisoknak 6,1 millió forintot kell befizetnie 15 napon belül a központi költségvetésnek. Az ÁSZ a DK és a liberálisok esetében is a többi között a piaci ár alatti ingatlanbérlést kifogásolta. A DK már hétfőn jelezte: nem fizeti be a bírságot.

Nem fizeti ki önként a Jobbik az Állami Számvevőszék által kiszabott bírságot - számolt be a párt elnökségének döntéséről Vona Gábor elnök. Az ellenzéki politikus elmondta azt is, hogy továbbra is folytatják a pénzgyűjtést már több mint 50 millió forint gyűlt össze, míg az első negyedéves állami támogatás - mintegy 111 millió forint - már megérkezett a párt számlájára.

Az MSZP úgy döntött, hogy elindítja Bangóné Borbély Ildikót Csepelen, így két ellenzéki jelölt száll versenybe Németh Szilárd ellenében. Budai Bernadett, a szocialista párt szóvivője azt mondta: felajánlották az Együtt jelöltjének, Szabó Szabolcsnak az MSZP támogatását, ő azonban ezt visszautasította. Ezután döntöttek úgy, hogy saját jelöltet indítanak. Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke ugyanakkor azt mondta, hogy a szocialisták azt akarták, hogy Szabó Szabolcs ne az Együtt, hanem az MSZP színeiben induljon a választáson.

A válság előtti utolsó évhez képest még mintegy 40-50 százalékos növekedést tartana célszerűnek az optimális szint eléréséhez az új autók piacán a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. Erdélyi Péter az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: az új autók piaca már magához térőben van, de el kellene érnie a több mint 150 ezres számot. Úgy vélte: a mostani újautó piacon 120-150 ezer közötti eladás lehetséges a jelenlegi vásárlóerő alapján.

Hosszú távon sem jelent semmilyen kockázatot a paksi atomerőmű 4. blokkjának minimális süllyedése - közölte a létesítmény kommunikációs igazgatója. Kovács Antal az MSZP aggodalmaira úgy reagált: 2017-ben kevesebb mint egy milliméter süllyedést mértek a szakemberek. A 4. blokk tavaly év végén kapta meg az üzemidő-hosszabbítási engedélyt.

Börtönbe kell vonulnia Geréb Ágnesnek. A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen két év szabadságvesztésre ítélte és tíz évre eltiltotta hivatásától az otthon szülés támogatásáról elhíresült szülész-nőgyógyászt. A táblabíróság két több mint 10 évvel ezelőtti, tragikus otthonszülés ügyében hozta meg az ítéletet. 2012-ben már elítélték Geréb Ágnest a két ügyben, akkor 2 év fogházbüntetést kapott, és tíz évre eltiltották hivatása gyakorlásától.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!