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Szürke háttér előtt egy fehér számítógépes ablakot szimbolizáló téglalap, előtte tőzsdei pipák illusztrációi, kriptovaluták logóival
Nyitókép: Pixabay

Bezuhantak a tőzsdék a „történelem legnagyobb hackertámadása” után

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A világ legnagyobb kriptotőzsdéjéről, a Binance-ról mintegy 6,3 milliárd dollár értékű digitális eszközt tulajdoníthattak el. A támadás megrázta a kriptopiacot, és emiatt esett a fontos kriptovaluták árfolyama.

Amerikai blokkláncelemző cégek, a TRM Labs és a Chainalysis szerint nagy bizonyossággal állítható, hogy a „történelem legnagyobb hackertámadásként” leírt incidens mögött Észak-Korea, vagy észak-koreai hackerek állnak. A támadók tíz különböző, úgynevezett blokkláncon keresztül fértek hozzá a Binance-on tárolt digitális pénztárcákhoz, és a pénz nagy részét mindössze húsz perc alatt vették le.

A Binance első vizsgálata arra utal, hogy a behatolás egy feltört számítógépről indulhatott. A gyanú szerint egy mérnök laptopját kompromittálhatták a hackerek, ezen keresztül pedig hozzáférést szerezhettek a vállalat egyik rendszeréhez és jogosulatlan pénzmozgásokat hajthattak végre. A cég közölte, hogy még vizsgálja a támadás pontos menetét.

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance partnereivel együttműködve eddig körülbelül hárommilliárd dollárnyi érintett eszközt tudott befagyasztani – azaz, a hackerek ezekhez nem tudnak hozzáférni. A fennmaradó 3,3 milliárd dollár sorsa pénteken délelőtt még nem volt világos. A vállalat társalapítója, He Ji azt ígérte, hogy a hackertámadásból eredő károkat teljes egészében megtérítik.

A Binance szerint a felhasználók pénze biztonságban van, a befizetéseket nem érintette a támadás, a kifizetések pedig 48 órán belül újraindulhatnak.

A károk mérséklésében más kriptovalutacégek is részt vesznek. A Tether csaknem 1,57 milliárd dollárnyi, az incidenshez köthető eszközt fagyasztott be, a Circle pedig több mint 800 millió dollárnyit. A Ripple szintén befagyasztott körülbelül 200 millió dollárnyi eszközt. Ezek az összegek azonban nem feltétlenül jelentik azt, hogy visszakerül a pénz a tulajdonosokhoz, csupán annyit, hogy a támadók nem rendelkezhetnek vele.

A példátlan támadás hírére azonnal reagált a piac.

  • A Bitcoin árfolyama több mint három százalékkal, hathetes mélypontra, 76 ezer dollár közelébe esett.
  • Az Ether hasonló mértékben gyengült,
  • a Binance saját kriptovalutája pedig öt százalékot veszített értékéből.
  • Az amerikai Coinbase kriptotőzsde részvényei közel öt százalékkal estek,
  • a Bitcoinba jelentős összegeket fektető Strategy papírjai pedig csaknem hat százalékot veszítettek értékükből.

Szakértők szerint a támadásnak a közvetlen veszteségeken túl is komoly következményei lehetnek. A nagy, központosított tőzsdéken hatalmas mennyiségű digitális vagyon található. Ez kényelmes a felhasználóknak, de egy sikeres támadás esetén a kár is rendkívül nagy lehet. A befektetők emiatt újra mérlegelhetik, mennyire biztonságos a pénzüket ilyen platformokon tartani. A kockázatot tovább növeli, hogy a hackerek egyre fejlettebb, mesterséges intelligenciát is alkalmazó eszközökkel kereshetik a biztonsági rések lehetőségét.

Észak-Koreát korábban is több nagyszabású kriptovaluta-lopással hozták összefüggésbe. Tavaly a Bybit tőzsde elleni, másfél milliárd dolláros támadást az FBI is a phenjani rezsimhez kötötte. A TRM Labs adatai szerint tavaly összesen 2,9 milliárd dollárnyi kriptovalutát loptak el közel 150 különálló támadásban. Maga Észak-Korea egyelőre nem reagált a vádakra.

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