A Leonidák meteorraj szerdán, a hajnali órákban lesz a leglátványosabb, a csillagászat iránt érdeklődőknek ezt az időpontot ajánlják a megfigyelésre – írja az Időkép híradása nyomán a Portfolio.

A Perseidák után a Leonidák a második legismertebb meteorraj. Jelenleg kevésbé aktív időszakában van, ami azt jelenti, hogy a korábban tapasztalt aktivitástól most elmaradva vélhetően jóval kevesebb meteor fog felizzani a légkörben. Mindez azt jelenti, hogy a várakozások szerint óránként 10-12 villanásra lehet számítani az égbolton.

a meteorraj aktivitásának idei maximuma a keddről szerdára virradó éjjel lesz. November 17-én 23 óra körül kel fel a radiáns, így csak szerda hajnalra kerül magasra, ami 65 fokos magasságot jelent. Ebből következik, hogy a szerdai pirkadat előtti órákban van esély arra, hogy több hullócsillagot lássunk az égen. Ezek a meteorok rendkívül gyorsak, így hamar elégnek a légkörbe érve, de azért egy-egy szebb tűzgömb is felragyoghat majd az égen.

Az időjárás miatt aggódhatnak kissé a megfigyelni vágyók, ugyanis meglehetősen felhősen indult a héten az időjárás. Másrészről viszont kedd este a hold már 23 órakor nyugovóra tér, így a fénye nem fogja zavarni a jelenség megfigyelését. Az előrejelzések szerint kedden eleinte felhős lesz az ég, sokáig borongós időjárásra lehet számítani, ám a szerda hajnali órákra többfelé kitisztul az ég, többfelé felszakadozik a felhőzet, így lehetőség nyílik megtekinteni a Leonidákat.