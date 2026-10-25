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Mi történt 1956 október 25-én a forradalom idején?
Nyitókép: Fortepan / Vozárik Edit

Ez történt az MTI-ben

Infostart / MTI

Az MTI az 1956-os forradalomban - Október 25. Ekkor a hatalom még nem beszélt forradalomról. Sőt, politikai gengsztereknek nevezte a tüntetőket.

1956. október 25-én még takarékmódon üzemel a Magyar Távirati Iroda, kevés anyagot ad ki, azok is főként közlemények, felhívások és rádiós beszédek szó szerinti leiratai. Az előző nap betárolt hajnali hírek elmaradnak.

Politikai gengszterek

Az MTI még ellenforradalomként kezeli a történteket, idézi például Szakasits Árpád volt államfőt, aki politikai gengsztereknek nevezi a felkelőket. Az MTI számos hírt ad ki, amelynek célja a lakosság megnyugtatása: van elég élelmiszer, a hatóságok a helyükön vannak, a munkások fegyelmezetten dolgoznak. Ilyen körülmények között érkezik a nap híre: leváltották a Magyar Dolgozók Pártja éléről Gerő Ernőt. A cikk hírügynökségtől szokatlan, a közleménytől jól láthatóan elválasztott mondattal zárul:

"Magyarok! Lobogózzátok fel a házakat, tűzzétek ki a nemzeti zászlót!"

A hírügynökség követi a hivatalos álláspont megváltozását: Borsodból már arról jelent a nap végén, hogy a munkások elégedettek a párt első emberének menesztésével.

1956. október 25-én Szakasits Árpád volt köztársasági elnök nyilatkozatának szó szerinti ismertetésével indult a Magyar Távirati Iroda kiadása. A politikus ebben hitet tett amellett, hogy a "régi rend visszaálmodóinak és politikai gengsztereinek minden próbálkozása hajótörést szenved a dolgozó magyar nép elszánt akaratán, hogy ezt a sokat szenvedett országot mindenek ellenére szocialista országgá, a nép országává, minden dolgozó ember független, szabad hazájává építi".

Reggel fél hétkor a budapesti tűzoltó-parancsnokságot idézte az MTI. A cikkből kiderült, hogy az "ellenforradalmi fegyveres bandák garázdálkodása során" több épületet felgyújtottak. Különösen nehéz volt a helyzet a Magyar Nemzeti Múzeumnál, mivel a helyszínre siető tűzoltóknak vissza kellet fordulniuk a közelben folyó harcok miatt.

A Magyar Távirati Iroda összeállítást készített a budapesti gyárakban tapasztalható hangulatról. A cikkből kiderült, a kijárási tilalom és a közlekedési nehézségek ellenére is felvették a munkát a dolgozók kora reggel. Több intézményben gyárőrség állt fel, a Csepel Vas- és Fémművekben az önkéntes őrök visszaverték "néhány vakmerő suhanc" behatolási kísérletét.

Az MTI kiadta Bata István honvédelmi miniszter parancsát, amelyben utasítást adott az ellenforradalmi erők felszámolására délig. Szó szerint adta közzé a hírügynökség Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége titkárának előző esti rádiós beszédét. A politikus ebben így fogalmazott: "Csak izzó haraggal lehet szólni arról a támadásról, amellyel az ellenforradalmi reakciós elemek felkeltek hazánk fővárosa ellen, népi demokratikus rendszerünk, a munkásosztály hatalma ellen".

Van élelmiszer

Az előző naphoz hasonlóan a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága ismét az MTI-n keresztül nyugtatta Budapest lakosságát: a kenyérellátás biztosított, van burgonya és tej is, az élelmiszeripari üzemek teljes kapacitással dolgoznak. Hasonló tartalmú közleményt adott ki a Szövetkezetek Országos Szövetsége a fővárosba tartó zöldség- és gyümölcsszállítmányokról. Egy másik hír tudatta: 80-100 vagon burgonyát indítottak útnak Budapest felé Szabolcsból. Több tudósító jelezte, megyéjében három műszakban dolgoznak a sütőipari cégek, hogy legyen kenyér Budapesten is.

Az MTI beszámolt arról, hogy Vas megyében a hatóságok őrizetbe vették Kovács Jenő György szombathelyi lakost, akinél két pisztolyt találtak. A Békés megyei tudósító azt írta, hogy a helyi országgyűlési képviselők támogatásukról biztosították az új kormányt. A Magyar Távirati Iroda 13 órakor rövid hírben tudatta: az MDP Politikai Bizottsága felmentette Gerő Ernő első titkárt, helyére pedig Kádár Jánost nevezte ki. "Magyarok, lobogózzátok fel a házakat, tűzzétek ki a nemzeti zászlót!" - zárta a közleményt az MTI. A kiadásban nemsokára megjelent a párt és a kormány felhívása, amelyben arra kérték a magyarokat: segítsék a rend helyreállítását, térjenek vissza munkahelyükre vagy otthonukba, szüntessék be a tüntetéseket, így szigetelve el azokat, akik "továbbra is a munkáshatalomra törnek".

"Miskolc dolgozói hatalmas üdvrivalgással, soha nem látott lelkesedéssel köszöntötték a Magyar Dolgozók Pártja első titkárát, Kádár János elvtársat"

– kezdte borsodi beszámolóját az MTI, amelyet a DIMÁVAG dolgozóinak követelésével folytatott. A munkások ebben így fogalmaztak: "Tizenegy évig tűrtük, néha ökölbe szorult kézzel, könnyező szemmel, de szótlanul azt, hogy miként akarják egyesek szervezetten a párt, a nép érdekeire hivatkozva semmivé tenni, ködbefoszlatni mindnyájunk legszebb vágyát: a szocializmus nagy ügyét és a magyar munkásosztály vezető szerepét és becsületét".

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Ez történt az MTI-ben
1956

Ez történt az MTI-ben
Az MTI az 1956-os forradalomban - Október 25. Ekkor a hatalom még nem beszélt forradalomról. Sőt, politikai gengsztereknek nevezte a tüntetőket.
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