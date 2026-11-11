Magyarország is részt vehet a United Kupán

Az ausztráliai viadal közösségi oldala szerint a világranglista-helyezések alapján a magyar csapat is bekerült a 18 válogatottat felvonultató mezőnybe.

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a Bondár Anna, Udvardy Panna, Stollár Fanny, Marozsán Fábián, Piros Zsombor összetételű magyar együttes a B csoportban, Sydneyben a görög és a cseh csapattal találkozik majd.

A mezőnynek még Argentína, Ausztrália, Belgium, Dánia, az Egyesült Államok, Franciaország, Horvátország, Kanada, Kazahsztán, a címvédő Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svájc a tagja, és korábban már olyan sztárok jelentették be részvételüket a viadalon, mint Félix Auger-Aliassime és Sztefanosz Cicipasz.

A korábbi években játszott a tornán többek között az egyaránt Grand Slam-tornagyőztes, vagy korábbi világelső Coco Gauff, Stan Wawrinka, Oszaka Naomi, Alexander Zverev, Iga Swiatek, Jelena Ribakina is.

A 2023-ban életre hívott versenyen Sydneyben és Perth-ben is kilenc csapat szerepel három hármas csoportban, amelyekben körmérkőzést vívnak a felek. Minden párharcban három összecsapást rendeznek, egy-egy férfi és női egyest, valamint egy vegyes páros találkozót. Az egyéni meccseken a csapatok legmagasabban rangsorolt teniszezői lépnek pályára. A csoportgyőztesek, illetve városonként a legjobb csoportmásodik negyeddöntőbe jut.

A magyarok közül jelenleg Marozsánt (63.) és Bondárt (76.) jegyzik legelőkelőbb helyen a rangsorban, rajtuk kívül Piros (99.) és Udvardy (87.) tagja még a legjobb száz mezőnyének, míg a páros-világranglistán Stollár Fanny (44.) áll a legjobban.

A tornát január 1. és 10. között rendezik meg.