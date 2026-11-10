Negyvenkilenc évesen lett vezetőedző a Real Madrid ikonja

A 49 éves szakember – aki 2019 és 2025 között a Real Madrid tartalékcsapatát irányította – 2028 júniusáig szóló szerződést írt alá.

Raúl a hétfőn menesztett Julián Calerót váltja a kispadon; az Oviedo jelenleg a kilencedik helyen áll a spanyol másodosztályban.

Raúl az Oviedo közösségi oldalain közzétett videóban elmondta: „A csapatnak az első perctől az utolsóig küzdenie kell a győzelemért, hogy a szurkolók büszkék lehessenek rá.”

?️ Primeras palabras de Raúl González como nuevo entrenador del #RealOviedo https://t.co/Y48y6JqyU0 — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Raúl játékosként rendkívül sikeres karriert futott be: a Real Madriddal háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hatszor hódította el a spanyol bajnoki címet. A madridi klub színeiben 741 mérkőzésen 323 gólt szerzett, majd pályafutása későbbi szakaszában a német Schalkéban, a katari al-Szaddnál, valamint az amerikai New York Cosmosnál is megfordult.

A spanyol válogatottban 102 mérkőzésen lépett pályára és 44 gólt szerzett.