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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 10: Raul Gonzalez Blanco is seen during previews ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Madring on September 10, 2026 in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
Nyitókép: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Negyvenkilenc évesen lett vezetőedző a Real Madrid ikonja

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A Real Madrid korábbi támadója, Raúl González Blanco megkapta első vezetőedzői megbízatását felnőtt klubcsapatnál: ő lett a spanyol másodosztályban szereplő Real Oviedo mestere.

A 49 éves szakember – aki 2019 és 2025 között a Real Madrid tartalékcsapatát irányította – 2028 júniusáig szóló szerződést írt alá.

Raúl a hétfőn menesztett Julián Calerót váltja a kispadon; az Oviedo jelenleg a kilencedik helyen áll a spanyol másodosztályban.

Raúl az Oviedo közösségi oldalain közzétett videóban elmondta: „A csapatnak az első perctől az utolsóig küzdenie kell a győzelemért, hogy a szurkolók büszkék lehessenek rá.”

Raúl játékosként rendkívül sikeres karriert futott be: a Real Madriddal háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hatszor hódította el a spanyol bajnoki címet. A madridi klub színeiben 741 mérkőzésen 323 gólt szerzett, majd pályafutása későbbi szakaszában a német Schalkéban, a katari al-Szaddnál, valamint az amerikai New York Cosmosnál is megfordult.

A spanyol válogatottban 102 mérkőzésen lépett pályára és 44 gólt szerzett.

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