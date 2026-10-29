Erdei Zsolt: ha akár csak egy ember életét is sikerül jobbá tenni, már megérte megszületni

Közös edzéssel, bemutatóval és a profi világbajnok Erdei Zsolt inspiráló történeteivel zárult a Provident Álombajnokság 2.0 ökölvívó programja.

„Éppen lent voltam Görgetegen, amikor belecsöppentem az egyik programba. Vajmi Csaba edző kollégám, barátom tartott ott éppen edzést, és láttam, hogy a gyerekek nagy-nagy lelkesedéssel csinálják, úgyhogy én is beszálltam, és együtt csináltuk végig” – mondta az InfoRádióban Erdei Zsolt olimpiai bronzérmes, profi világbajnok ökölvívó.

A sportoló kijelentette: hatalmas öröm számára, hogy a Provident Álombajnokság 2.0 ökölvívó programjában is látja azokat az arcokat, akikkel Görgetegen találkozott. De volt ott más társaság is, például egy tízfős csapat Borsodból, akik ugyan még fiatalabbak, de az ő szemükben is az érdeklődést látta csillogni. Erdei Zsolt úgy véli: azzal, hogy ezt sikerült a programmal elérni, máris sokat tettek értük.

Hangsúlyozta viszont, hogy az érdeklődés önmagában nem jelenti azt, hogy nincs szükség motivációra is, hiszen az mindenkinek jól jön, élethelyzettől és kortól függetlenül – ebben pedig segíti a gyerekeket, ahol tudja.

Az ökölvívó úgy véli, ha akár csak egyetlen ember életét is sikerül valamilyen módon jobbá tenni, akkor már „megérte megszületni”. Véleménye szerint a Álombajnokság ökölvívó programja remek lehetőség arra, hogy felkarolják ezeket a fiatalokat, és valami olyan pluszt adjanak nekik, amivel azután könnyebben lesznek képesek megállni a helyüket az életben.

Erdei Zsolt szerint az ökölvívás mindig is remek kiugrási lehetőség volt, főként a szegényebb, hátrányosabb helyzetű régiókban, azt azonban leszögezte, hogy a küzdősport nem azonos a verekedéssel. Az ökölvívásban benne van a szakmai háttér, a tudás, a fegyelem, így aki kitanulja, az felfogja azt is, milyen erő és tudás birtokában van, ezáltal megtanulja kordában tartani a feszültséget, ami egyébként is keletkezhet valakiben az iskolában, a munkában. Mint mondta, az embert sok stressz éri nap mint nap, ám a sport kitűnő lehetőség levezetni ezt, közben pedig olyasmit lehet megtanulni, ami a hátralévő életre szól, amiből később is táplálkozni lehet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.