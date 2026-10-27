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Nyitókép: Kin Cheung

Megorroltak a kínaiak Kylian Mbappéra

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Több kínai márka megvonta a támogatását Kylian Mbappétól, miután az interneten heves ellenérzéseket váltottak ki a játékos állítólagos megjegyzései, amelyekben a néhai kínai pártvezetőre, Mao Ce-tungra utalt.

A hírek szerint Mbappé a The Bridge című francia talkshow-ban arról beszélt, hogy van egy mém, „amin a legtöbbet nevetek... egy videó egy fickóról, azt hiszem, egy kínai diktátor”. Miközben ezt mondja, megjelenik egy mém, amelyen az ő arca látható egy Mao Ce-tungra emlékeztető képre montírozva.

„Állandóan ezt használom a barátaimmal” – teszi hozzá a Real Madrid támadója az interneten keringő, nem hitelesített felvételeken.

Bár Mbappé nem nevezi meg konkrétan Mao Ce-tungot, és az eredeti videó már nem található meg a műsor YouTube-csatornáján, a képernyőfotók elterjedtek a kínai közösségi médiában.

Az ügyben még a kínai külügyminisztérium is megszólalt: Lin Csien szóvivő úgy nyilatkozott: „Tudomást szereztünk az érintett híradásokról. Azok a szavak és tettek, amelyek sértik a kínai nép érzéseit, természetesen a kínai társadalom minden rétegének ellenállásába fognak ütközni.”

Sem Mbappé, sem a The Bridge stábja nem kommentálta még az esetet.

Nem világos, hogy az interjút mikor sugározták, de a Tungcsiuti (az angol átírás szerint Dongqiudi) nevű kínai labdarúgó-fórum hétfő este közleményben hívta fel a figyelmet a megjegyzésekre, amelyeket „helytelennek” minősített, és amelyek szerinte „sértik a kínai nép érzéseit”.

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