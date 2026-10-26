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Az elsõ kockáról rajtolt Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje (k) vezeti a mezõnyt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamán, az Egyesült Államok Nagydíján a Circuit of The Americas versenypályán 2026. október 25-én.
Nyitókép: Eric Gay

Kimi Antonelli óriásit dobott ezzel a futammal

Infostart / MTI

A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíját a texasi Austinban, s ennek köszönhetően már csak két pontot kell szereznie ahhoz, hogy megnyerje a vb-címet.

A 20 éves pilótának ez pályafutása kilencedik futamgyőzelme, mindet az idén aratta. Mostani sikerével 123 pontra növelte az előnyét csapattársával, a brit George Russell-lel szemben öt fordulóval a szezon vége előtt.

Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként Austinban, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel.

A rajtot Antonelli kiválóan kapta el és senkitől sem zavartatva fordult el az élen az első kanyarban. Mögötte a valamivel gyengébben startoló Verstappent támadta meg a remekül elrugaszkodó két Ferrari-versenyző, közülük pedig Leclerc volt az, aki egy határozott és kellően agresszív előzéssel maga mögé utasította a holland pilótát. Verstappen ugyanakkor nem törődött ebbe bele és az első kör végén visszavette a második pozíciót monacói riválisától.

Tíz kör után Antonelli nagyjából 2.5 másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, akit körülbelül két másodperces hátránnyal Leclerc követett. Lewis Hamilton (Ferrari) a negyedik, Isack Hadjar (Red Bull) az ötödik, Russell pedig a hatodik helyen száguldott.

Az élmezőnyből elsőként Verstappen állt ki kerékcserére a 13. körben, egy körrel később Hamilton, majd Leclerc is a boxba hajtott friss abroncsokért. A 22. körben aztán Russell autóján is kereket cserélt a Mercedes, és a brit versenyző ekkor letöltötte az öt másodperces időbüntetését, amelyet az első körben történt szabálytalanságért kapott. Russell ugyanis négy kerékkel elhagyta a pályát és a bukótérben rálépett a gázra, ami miatt a mellé érő mclarenes riválisa nem tudta megelőzni.

Antonelli az élről a 24. körben hajtott a boxba új gumikért, ekkor a sorrend az élen Verstappen, Hadjar, Leclerc volt, de egy körrel később Hadjart is behívta a Red Bull friss abroncsokért, a francia pedig hatodikként tért vissza a pályára.

A versenytáv felénél így Verstappen és Leclerc haladt az első két helyen, Antonelli viszont óriási tempóban közeledett hozzájuk, ráadásul az élen álló holland Red Bull-versenyző eddigre sokat lassult. A négyszeres vb-győztes aztán a 32. körben kiállt a második kerékcseréjére, Antonelli pedig még ebben a körben simán megelőzte Leclerc-t és visszaállt az élre.

Az ifjú olasz vb-aspiráns sikerét innentől már senki nem veszélyeztethette, miközben Verstappen igyekezett visszaérni a dobogós helyek valamelyikére. Ebben segítségére volt, hogy a harmadikként száguldó Hamiltont a boxba hívta a Ferrari a 39. körben, egy körrel később pedig a Vörösök Leclerc autóján is kereket cseréltek.

Tíz körrel a leintés előtt Antonelli nagyon magabiztosan vezetett, mögötte sorrendben a vb-címvédő Lando Norris (McLaren), valamint Verstappen és Leclerc vívott a második és a harmadik helyért, utóbbi két versenyző a gumielőnyét kihasználva könnyedén hagyta maga mögött Norrist. Kisvártatva aztán a frissebb abroncsokon száguldó Leclerc lehagyta Verstappent és feljött másodiknak, a leintésig pedig a dobogós helyeken már nem változott a sorrend.

A közvetítés tanúsága szerint rekordot jelentő nézőszámot produkált Austin, mivel telt ház, 467 ezer néző követte a helyszínen a hétvége eseményeit.

A világbajnoki idény a hétvégén folytatódik a Mexikói Nagydíjjal Mexikóvárosban.

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Kezdőlap    Sport    Kimi Antonelli óriásit dobott ezzel a futammal

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