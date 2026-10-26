Harry Kane a favorit – de tényleg nyer-e?

A játékosokat a teljes előző szezonban – 2025. augusztus 3. és 2026. július 19. között – nyújtott teljesítményük alapján értékelik. A France Football magazin által alapított díj 70. átadójának – az első győztes, Stanley Matthews emlékére – először ad otthont Anglia, és szimbolikus módon 25 év után újra angol győztese lehet az elismerésnek.

A Bayern München csatára, Kane az előző szezonban klubcsapata és a válogatott színeiben összesen 73 gólt szerzett 65 mérkőzésen; vezérletével a német óriásklub bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, az angol válogatott pedig a világbajnokság elődöntőjéig jutott.

Amennyiben Kane nyer, ő lesz az ötödik angol aranylabdás – Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan és Michael Owen után –, egyúttal pedig 45 év óta az első Bayern-játékos, aki elnyeri a trófeát.

„Nagyon szeretnék elérni ilyesmit. Hatalmas mérföldkő lenne a pályafutásomban” – nyilatkozta a 33 éves játékos. Mivel azonban Kane csapatai mind a Bajnokok Ligájában, mind a világbajnokságon az elődöntőben búcsúztak, a végeredmény korántsem biztos.

„Azt hiszem, a feleségem és a családom is szívesen tudná már az eredményt… ez mindenki számára nagyon feszült helyzet” – tette hozzá. – „Értem, miért nem árulják el előre. Azt szeretnék, ha mindenki ott lenne – a nagy nevek mindegyike –, és ha nem tudják előre az eredményt, valószínűleg többen is követik majd az eseményt.”

Lamine Yamal tavaly a Paris Saint-Germain játékosa, Ousmane Dembélé mögött a második helyen végzett, és a legtöbb szakértő úgy gondolja, a 19 éves barcelonai szupersztár egyszer biztosan elnyeri az Aranylabdát. De már most?

Ha igen, hetven évvel az eddigi legidősebb győztes, az akkor 41 éves Stanley Matthews elsősége után a valaha volt legfiatalabb győztest ünnepelnék.

A Barcelona támadója a díj elnyerése érdekében még kampányolt is. Ám miután egy combizomsérülés miatt idő előtt véget ért a klubidénye, bár a spanyolok világbajnoki diadalának részese volt, még saját maga szerint sem játszott Amerikában kiemelkedő formában. A torna legjobb játékosának, illetve legjobb fiatal játékosának járó elismeréseket végül két (most már) barcelonai csapattársa, Rodri és Pau Cubarsí vitte el előle.

Ez azonban mit sem csorbított rendíthetetlen önbizalmán a díjátadó előtt. „Szerintem Mbappé és én vagyunk a világ két legjobb játékosa” – nyilatkozta a múlt hónapban Yamal. – „Őszintén úgy gondolom, hogy a világ legjobbjai között talán ketten vagyunk, és idén én érdemelném meg a díjat, tekintve, miket nyertem.”

A gólstatisztikák alapján ellenben Kane a díj legfőbb várományosa. A legutóbbi szezonban elképesztő módon 73 gólt szerzett klubcsapata és a válogatott színeiben, míg Mbappé 58, Lamine Yamal pedig 25 találatig jutott.

A gólokban gazdag idénynek köszönhetően másodszor is elnyerte az Aranycipőt – az Európa legeredményesebb góllövőjének járó trófeát –, miután a 2023–2024-es szezonban, a Bayernnél töltött első idényében már begyűjtötte azt.

Kane a múlt szezonban összesen 61 gólt szerzett a Bayern színeiben – 19-cel többet, mint bármely más játékos az öt legerősebb európai bajnokságban. Valójában ez volt a legtöbb gól, amit egy játékos egyetlen szezon alatt szerzett azóta, hogy Cristiano Ronaldo 61-szer talált be a Real Madrid színeiben a 2014–2015-ös idényben. Kane emellett 12 gólt szerzett az angol válogatottban is; a 2026-os világbajnokságon – ahol az angolok az elődöntőig jutottak – szerzett hat találatával pedig ő lett az angol válogatott történetének legeredményesebb játékosa a világbajnokságokon.

Ugyanakkor Mbappé több gólt szerzett Kane-nél mind a világbajnokságon, mind a legutóbbi Bajnokok Ligája-kiírásban. A Real Madrid támadója 10 góllal nyerte el az idei világbajnokság Aranycipőjét – ez a legtöbb találat, amelyet egy játékos egyetlen tornán szerzett azóta, hogy Gerd Müller 1970-ben, az NSZK színeiben szintén 10 gólt ért el. A 27 éves játékos 22 góljával immár a világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője.

Az előző szezonban Mbappé lett a gólkirály a La Ligában (25 góllal), valamint a Bajnokok Ligájában is – annak ellenére, hogy a Real Madrid már a legjobb nyolc között búcsúzott –, hiszen 15 gólt szerzett, eggyel többet, mint Kane. Mbappé számos egyéni díjat kiérdemelt, miközben sem a Real Madriddal, sem a francia válogatottal nem nyert trófeát az utóbbi években.

A 27 éves játékos úgy lett gólkirály a La Ligában, a Bajnokok Ligájában és a világbajnokságon, hogy egyik sorozatot sem sikerült megnyernie.

„Kire szavazok? Magamra.” – mondta szemrebbenés nélkül.

A FIFA-ranglista első 100 nemzetéből egy-egy futballújságíró kapott felkérést, hogy szavazzon a 30 fős szűkített listáról kiválasztott 10 legjobb játékosra; a választottakat rangsoruk alapján 15-től 1 pontig terjedő skálán értékelhetik. Az Aranylabdát (Ballon d’Or) az a játékos kapja, aki a legtöbb pontot gyűjti össze. Bár a díj nem jár pénzjutalommal, jelentős bónuszokat hozhat a kluboktól és a kereskedelmi partnerektől, emellett pedig növeli a játékos általános marketingértékét is.

Az utóbbi években az Aranylabda-díj nem „egykategóriás”, immár 12 (!) díjat adnak át, a férfi ésa női labdarúgás előző idénybeli legkiválóbb szereplőinek.