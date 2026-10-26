Felhívták Marco Rossit

A 28 esztendős, 53-szoros válogatott védő a jelenlegi szezonban már kétszer bekerült a forduló válogatottjába a lengyel bajnokságban, a GKS Katowice elleni mérkőzésen pedig gólpasszt adott.

Szalai elmondása szerint tisztában van a szövetségi kapitány elvárásaival, a nemzeti csapatba való visszatéréshez pedig elengedhetetlennek tartja a rendszeres és eredményes klubteljesítményt.

A védő az Oscar García által irányított, története első bajnoki címére hajtó Pogoń egyik meghatározó tagja, aki a védelem irányításában és a fiatalok támogatásában is kulcsszerepet kap.

A bajnoki címmel kapcsolatban a magyar védő úgy fogalmazott az interjúban, hogy „nagyon jó az összhang az öltözőben,

hiszünk magunkban,

azonban még a bajnokság elején járunk, szóval szerényen, csendben kell dolgoznunk tovább.

Az Udinese elleni jótékonysági találkozón a csapatkapitányi karszalagot is viselő labdarúgó klubcsapatában együtt futballozik a sérüléséből felépülő Molnár Rajmunddal.