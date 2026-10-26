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Szalai Attila a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Felhívták Marco Rossit

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Jó formában teljesít a lengyel Pogoń Szczecin együttesében Szalai Attila, aki a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában megerősítette: egyeztetett Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, és elsődleges célja, hogy teljesítményével ismét kiharcolja a meghívót a magyar válogatottba.

A 28 esztendős, 53-szoros válogatott védő a jelenlegi szezonban már kétszer bekerült a forduló válogatottjába a lengyel bajnokságban, a GKS Katowice elleni mérkőzésen pedig gólpasszt adott.

Szalai elmondása szerint tisztában van a szövetségi kapitány elvárásaival, a nemzeti csapatba való visszatéréshez pedig elengedhetetlennek tartja a rendszeres és eredményes klubteljesítményt.

A védő az Oscar García által irányított, története első bajnoki címére hajtó Pogoń egyik meghatározó tagja, aki a védelem irányításában és a fiatalok támogatásában is kulcsszerepet kap.

A bajnoki címmel kapcsolatban a magyar védő úgy fogalmazott az interjúban, hogy „nagyon jó az összhang az öltözőben,

hiszünk magunkban,

azonban még a bajnokság elején járunk, szóval szerényen, csendben kell dolgoznunk tovább.

Az Udinese elleni jótékonysági találkozón a csapatkapitányi karszalagot is viselő labdarúgó klubcsapatában együtt futballozik a sérüléséből felépülő Molnár Rajmunddal.

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