A Fradi rúgott egy ötöst az örökrangadón

A zöld-fehérek korábban a Vasassal, az Újpesttel és a Debrecennel is csak döntetlent játszottak pályaválasztóként.
Az MTK Budapest öt idegenbeli mérkőzése után sem nyert még a bajnokságban, három döntetlen és két vereség a mérlege.
A zöld-fehérek korábban a Vasassal, az Újpesttel és a Debrecennel is csak döntetlent játszottak pályaválasztóként.
Az MTK Budapest öt idegenbeli mérkőzése után sem nyert még a bajnokságban, három döntetlen és két vereség a mérlege.
A héten kivételesen nem ülésezik az Országgyűlés, de így is lesznek izgalmak a politikai életben. A kormány ugyanis a napokban benyújthatja a 2027-es költségvetés törvénytervezetét, ami szolgáltat majd beszédtémát.
A Revolut megkezdte a fedezetlen személyi hitelek folyósítását, így közvetlen kihívóként lép fel a lakossági hitelezést uraló nagy bankokkal szemben.
Lula, 80, overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.