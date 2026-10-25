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ARÉNA - PODCASTOK
Kristoffer Zachariassen (k), a Ferencváros, valamint Bognár István (b), Kádár Tamás (j2) és Kata Mihály, az MTK játékosai a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában a Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Örökrangadó, Amerikai Nagydíj – sport a tévében

Infostart / MTI

Vasas-Paks, Puskás-Nyíregyháza előzi meg a Fradi-MTK-t. Lefekvés előtt pedig Forma-1. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

11.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers

13.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Vasas FC-Paksi FC

15.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Puskás Akadémia-Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, FTC-MTK Budapest

21.00: Forma-1, Amerikai Nagydíj, futam

M4 Sport+

12.45: Birkózás, világbajnokság, Asztana

14.00: Birkózás, világbajnokság, Astana és

Torna, világbajnokság, Rotterdam

19.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers

Sport 1

9.30: Autósport, TCR, Csucsou, 2. és 3. futam

14.15: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Franciaország-Magyarország, Strasbourg

18.45: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Magdeburg

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting Lisboa-Academico Viseu

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 4. nap

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, vk, Sölden, férfi óriásműlesiklás 1. és 2. futam

14.00 és 20.00: Sznúker, Észak-Ír Open, döntő

Eurosport 2

10.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, női kűr

11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, páros kűr

13.10: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, férfi kűr

15.05 és 16.15: Terepkerékpár, Superprestige, férfiak, nők, Overijse

18.00: Golf, PGA Tour, Bermuda, 4. nap

22.00: Sportmászás, World Series, Santiago de Chile, férfi és női nehézségi mászás, döntő

Arena 4

14.30: Amerikaifutball, NFL, New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers

18.00: Amerikaifutball, NFL

21.15: Amerikaifutball, NFL, Detroit Lions-Green Bay Packers

Match 4

12.30: Labdarúgás, Serie A, Internazionale-Fiorentina

15.00: Labdarúgás, Premier League, Manchester United-Bournemouth

17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Freiburg-Bayern München

19.30: NASCAR, Cup Series, YellaWood 500

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Kezdőlap    Sport    Örökrangadó, Amerikai Nagydíj – sport a tévében

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