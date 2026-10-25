Örökrangadó, Amerikai Nagydíj – sport a tévében

Orosz és ukrán jelentések szerint is komoly dróntámadás érte az Ukrajnával határos Belgorod megyét. Kijev szombat este jelezte, hogy néhány napos kiesés után ismét gond nélkül működik a Starlink rendszer, amelyet sokak szerint azért korlátozott Washington, hogy az ukránok ne tudják az orosz energetikai infrastruktúrát támadni. A fronton továbbra is Zaporizzsja környékén, illetve a donbaszi Kramatorszktól délre a legforróbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.