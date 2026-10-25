Örökrangadó, Amerikai Nagydíj – sport a tévében

M4 Sport
11.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers
13.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Vasas FC-Paksi FC
15.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Puskás Akadémia-Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, FTC-MTK Budapest
21.00: Forma-1, Amerikai Nagydíj, futam
M4 Sport+
12.45: Birkózás, világbajnokság, Asztana
14.00: Birkózás, világbajnokság, Astana és
Torna, világbajnokság, Rotterdam
19.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers
Sport 1
9.30: Autósport, TCR, Csucsou, 2. és 3. futam
14.15: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Franciaország-Magyarország, Strasbourg
18.45: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Magdeburg
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting Lisboa-Academico Viseu
Sport 2
13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 4. nap
Eurosport 1
9.30 és 12.45: Alpesi sí, vk, Sölden, férfi óriásműlesiklás 1. és 2. futam
14.00 és 20.00: Sznúker, Észak-Ír Open, döntő
Eurosport 2
10.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, női kűr
11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, páros kűr
13.10: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, férfi kűr
15.05 és 16.15: Terepkerékpár, Superprestige, férfiak, nők, Overijse
18.00: Golf, PGA Tour, Bermuda, 4. nap
22.00: Sportmászás, World Series, Santiago de Chile, férfi és női nehézségi mászás, döntő
Arena 4
14.30: Amerikaifutball, NFL, New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers
18.00: Amerikaifutball, NFL
21.15: Amerikaifutball, NFL, Detroit Lions-Green Bay Packers
Match 4
12.30: Labdarúgás, Serie A, Internazionale-Fiorentina
15.00: Labdarúgás, Premier League, Manchester United-Bournemouth
17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Freiburg-Bayern München
19.30: NASCAR, Cup Series, YellaWood 500