Négy nemzet focija – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, jégtánc, ritmustánc
19.25 és 22.55: Forma-1, Amerikai Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
20.35: Torna, világbajnokság, Rotterdam, női egyéni összetett, döntő
Sport 1
19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 2. nap
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság, negyeddöntő
Eurosport 2
18.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, jégtánc, ritmustánc
19.20: Golf, PGA Tour, Bermuda, 2. nap
Spíler 1
15.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Fajszli - al-Nasszr
17.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - Dirijah
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kvadszija - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Málaga
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, VfL Bochum-VfL Wolfsburg
20.55: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Ipswich Town-Nottingham Forrest