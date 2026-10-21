Veszélyben egy mai Bajnokok Ligája-rangadó

A „Vörös Ördögök” Lombardiába érkezve szakadó esővel szembesültek, ami miatt komolyan felvetődött a Como elleni találkozó elhalasztásának lehetősége.

Az olasz hatóságok narancssárga riasztást adtak ki Lombardia egész területére, súlyos és veszélyes időjárási körülményekre figyelmeztetve. A kedden kezdődött, szűnni nem akaró esőzés folyamatosan sújtja a térséget, veszélybe sodorva a tervezett európai kupamérkőzést.

Az előrejelzések akár 64 mm csapadékot is jósolnak a Stadio Giuseppe Sinigagliában esedékes kezdőrúgásig. A felhőszakadás következtében a játéktér teljesen átázott, a villámlás veszélye pedig további biztonsági aggályokat vet fel. A stadion négy lelátója közül csupán az egyik fedett.

A kedvezőtlen előrejelzések ellenére a Como illetékesei egyelőre optimisták: bíznak abban, hogy a pálya vízelvezető rendszere megbirkózik a csapadékkal, és le tudják játszani a tervezett időben a mérkőzést.

A Manchester United egyébként is nehéz helyzetben van: kedden hat alapember is hiányzott az edzésről, ami súlyos gondot okoz a csapatnak a harmadik európai kupameccsük előtt. A hiányzók között olyan kulcsjátékosok szerepelnek, mint Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez és Luke Shaw, de nem bevethető Ayden Heaven és Patrick Dorgu sem.

A sérültek növekvő száma tovább rontja a klub amúgy is siralmas szezonját. Mivel a Vörös Ördögök az idényben eddig mindössze két győzelmet arattak az összes sorozatot figyelembe véve, a csapat az elmúlt 40 év legrosszabb szezonkezdetét éli át.

A pályán és azon kívül uralkodó viszontagságos körülmények ellenére a United menedzsere, Michael Carrick láthatóan nem jött zavarba az olaszországi viharoktól. Az utazás előtt nyilatkozva a szakvezető igyekezett kisebbíteni az eső hatását a csapat felkészülésére. „Nem, semmi különös; hozzászoktunk az esőhöz” – jelentette ki Carrick. „Kihozzuk belőle a legjobbat!”

Cesc Fàbregas a hazai csapat sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy két játékosára, Jesus Rodriguezre és Trevoh Chalobah-ra sérülés miatt nem számíthatnak, de a győzelemre fognak törekedni.

A találkozó tervezett kezdési időponbtja 18.45.