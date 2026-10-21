„A személyem, a munkám nemkívánatossá vált” – lemondott Bardi Gyöngyi

„Az elmúlt időszakban világossá vált számomra, hogy a szövetség elnöke és elnöksége a jövőben nem kíván velem együtt dolgozni, a személyem, a munkám nemkívánatossá vált. Ilyen körülmények között – a legnagyobb sajnálatomra – nem tudom betölteni a tiszteletbeli elnöki tisztséget, arról lemondok” – idézett a Magyar Nemzet és a Nemzeti Sport abból a levélből, amelyet a játékosként 329-szeres válogatott, kétszeres olimpiai negyedik helyezett Bardi írt az MRSZ elnökségének.

A sportág egyik hazai legendás alakját a 2024. július 23-án megtartott közgyűlésen választották tiszteletbeli elnökké.

Rövid közleményében az MRSZ úgy fogalmazott, sajnálattal vette tudomásul a döntést.