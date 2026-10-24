Szlovákia: vajon mi lesz a vége? – A nap hírei

Alaptörvény-módosítást és törvénymódosítást kezdeményez a győri Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, hogy a választók népszavazással hívhassák vissza az önkormányzati képviselő-testületeket - jelentette be a polgármester, a győri közgyűlésben kialakult helyzet kapcsán. Pintér Bence eddig sikertelenül próbálta elérni a győri közgyűlés feloszlatásának napirendre vételét.

Benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot - jelentette be a sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. Kálnoki-Kiss Attila kiemelte, ez egy újabb lépés a sport és a napi politika különválásához, és az átláthatóság biztosításához.

A honvédelmi miniszter közlése szerint a laktanyafejlesztési programban jövőre 35 legénységi épület felújítása kezdődik meg, 8 helyőrség 12 objektumában. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán azt írta: a katonák méltó elhelyezése a megbecsülésük alapja

Diplomáciai nagyüzemről számolt be Magyar Péter miniszterelnök, aki több kétoldalú tárgyalást folytatott szombat délelőtt. A kormányfő Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a montenegrói és a moldovai elnökkel, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint a korábbi NATO-főtitkárral, a jelenleg norvég pénzügyminiszter Jens Stoltenberggel találkozott.

Írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Patrióták Európáért frakció tagjai, megfogalmazásuk szerint a Magyar Péter vezette kormány súlyos, önkényuralmi intézkedései miatt. Szerintük a demokrácia, a szabad választások és a politikai verseny védelme nem lehet politikai szimpátia kérdése.

Elképzelhető, hogy egy nem eredeti Tizianót vásárolt meg 4,5 milliárd forintért a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank 2015-ben. A vendéglátóiparban, valamint zöldség- és gyümölcskereskedelemben érdekelt vállalkozó, Pintér Gyula 10 évvel korábban 140 millió forintért vásárolta meg a Tizianónak tulajdonított festményt.

Rejtett világok című képével Potyó Imre lett az év európai természetfotósa. A világ egyik legjelentősebb természetfotós versenyére, a GDT-re több mint 26 ezer nevezés érkezett.

Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a Starlinkhez. Az ukrán védelmi miniszter azt mondta: a rendszer sebessége meghaladja az óránkénti 400 kilométert és kiemelte, hogy a Starlinkhez tartozó Starshield katonai hálózat alapvető fontossággal bír az ukrán egység működésében.

Újabb hadműveletekbe kezdhet Irán ellen az Egyesült Államok – derült ki Donald Trump beszédéből. Az amerikai elnök Florida államban egy kampányeseményen hozzátette azt is: az Iránból visszatérő amerikai hadihajók tehetnének egy kitérőt Kuba felé is.

Az amerikai külügyminiszter arra szólította fel a pozitív változásban bízó kubaiakat, hogy működjenek együtt a CIA-val. Marco Rubio felhívásában azt írta, a kubai vezetés be nem tartott ígéretei, valamint a korrupció, és a csak kevesek által élvezett kiváltságos jómód csalódást okozott az emberekben.

Az amerikai elnök novembertől eltörölte több kanadai termék büntetővámját, hogy így segítse a maine-i republikánus szenátor újjáválasztását a november 3-ai félidős kongresszusi választásokon. A rendelet egyes kanadai mezőgazdasági- és erdészeti termékeket mentesít az 50 százalékos importvám alól.

Izraelben várhatóan sem az ellenzék, sem a kormánykoalíció pártjai nem tudnak kormányt alakítani. A felmérések szerint Gadi Ejzenkot centrista ellenzéki pártja, a Jásár lehet a legnagyobb párt, megelőzve Benjamin Netanjahu jelenleg kormányzó Likudját.

Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat. A NIS jelenlegi jogosultsága október 30-án lejár. Bár a szerb pénzügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy aláírták a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal, a magyar olajipari cég ezt nem erősítette meg.

Több mint 16 ezer megfigyelő követi a holnapi, szerbiai előrehozott választásokat. A Köztársasági Választási Bizottság elnöke arról számolt be, hogy 26 hazai és 57 külföldi szervezet képviselői lesznek jelen, a nemzetközi megfigyelők száma 622.

Halálosan megfenyegették a szerb politikai vezetés, köztük Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök és a szervezett bűnözés feltételezett kapcsolatáról író újságírókat. A Radar szerb oknyomozó hetilap két újságírója és családja kapott életveszélyes fenyegetéseket.

Megyei és helyhatósági önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választásokon minden olyan 18. életévét betöltött személy részt vehet, aki rendelkezik állandó lakhellyel az ország területén.

Otthonában agyonlőtték Szlavi Binevet, a Bolgár Tekvondó Szövetség elnökét, korábbi európai parlamenti képviselőt. A 60 éves sportvezető a ’90-es években részt vehetett védelmi pénzek szedésében, de kapcsolatba hozták prostitúcióval, kábítószerekkel és lopott autók értékesítésével is. A rendőrség 3 gyanúsítottat vett őrizetbe.

A francia városokban fokozott készültség mellett nyugalomban kezdődtek a megélhetési gondok miatt meghirdetett tüntetések. A demonstrációkhoz ismételten csatlakoztak az érdekvédők, a diákok, valamint klímaaktivisták és ultrabaloldaliak.