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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Szlovákia: vajon mi lesz a vége? – A nap hírei

Infostart / InfoRádió

Alaptörvény-módosítást és törvénymódosítást kezdeményez a győri Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, hogy a választók népszavazással hívhassák vissza az önkormányzati képviselő-testületeket. Benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Alaptörvény-módosítást és törvénymódosítást kezdeményez a győri Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, hogy a választók népszavazással hívhassák vissza az önkormányzati képviselő-testületeket - jelentette be a polgármester, a győri közgyűlésben kialakult helyzet kapcsán. Pintér Bence eddig sikertelenül próbálta elérni a győri közgyűlés feloszlatásának napirendre vételét.

Benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot - jelentette be a sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. Kálnoki-Kiss Attila kiemelte, ez egy újabb lépés a sport és a napi politika különválásához, és az átláthatóság biztosításához.

A honvédelmi miniszter közlése szerint a laktanyafejlesztési programban jövőre 35 legénységi épület felújítása kezdődik meg, 8 helyőrség 12 objektumában. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán azt írta: a katonák méltó elhelyezése a megbecsülésük alapja

Diplomáciai nagyüzemről számolt be Magyar Péter miniszterelnök, aki több kétoldalú tárgyalást folytatott szombat délelőtt. A kormányfő Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a montenegrói és a moldovai elnökkel, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint a korábbi NATO-főtitkárral, a jelenleg norvég pénzügyminiszter Jens Stoltenberggel találkozott.

Írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Patrióták Európáért frakció tagjai, megfogalmazásuk szerint a Magyar Péter vezette kormány súlyos, önkényuralmi intézkedései miatt. Szerintük a demokrácia, a szabad választások és a politikai verseny védelme nem lehet politikai szimpátia kérdése.

Elképzelhető, hogy egy nem eredeti Tizianót vásárolt meg 4,5 milliárd forintért a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank 2015-ben. A vendéglátóiparban, valamint zöldség- és gyümölcskereskedelemben érdekelt vállalkozó, Pintér Gyula 10 évvel korábban 140 millió forintért vásárolta meg a Tizianónak tulajdonított festményt.

Rejtett világok című képével Potyó Imre lett az év európai természetfotósa. A világ egyik legjelentősebb természetfotós versenyére, a GDT-re több mint 26 ezer nevezés érkezett.

Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a Starlinkhez. Az ukrán védelmi miniszter azt mondta: a rendszer sebessége meghaladja az óránkénti 400 kilométert és kiemelte, hogy a Starlinkhez tartozó Starshield katonai hálózat alapvető fontossággal bír az ukrán egység működésében.

Újabb hadműveletekbe kezdhet Irán ellen az Egyesült Államok – derült ki Donald Trump beszédéből. Az amerikai elnök Florida államban egy kampányeseményen hozzátette azt is: az Iránból visszatérő amerikai hadihajók tehetnének egy kitérőt Kuba felé is.

Az amerikai külügyminiszter arra szólította fel a pozitív változásban bízó kubaiakat, hogy működjenek együtt a CIA-val. Marco Rubio felhívásában azt írta, a kubai vezetés be nem tartott ígéretei, valamint a korrupció, és a csak kevesek által élvezett kiváltságos jómód csalódást okozott az emberekben.

Az amerikai elnök novembertől eltörölte több kanadai termék büntetővámját, hogy így segítse a maine-i republikánus szenátor újjáválasztását a november 3-ai félidős kongresszusi választásokon. A rendelet egyes kanadai mezőgazdasági- és erdészeti termékeket mentesít az 50 százalékos importvám alól.

Izraelben várhatóan sem az ellenzék, sem a kormánykoalíció pártjai nem tudnak kormányt alakítani. A felmérések szerint Gadi Ejzenkot centrista ellenzéki pártja, a Jásár lehet a legnagyobb párt, megelőzve Benjamin Netanjahu jelenleg kormányzó Likudját.

Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat. A NIS jelenlegi jogosultsága október 30-án lejár. Bár a szerb pénzügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy aláírták a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal, a magyar olajipari cég ezt nem erősítette meg.

Több mint 16 ezer megfigyelő követi a holnapi, szerbiai előrehozott választásokat. A Köztársasági Választási Bizottság elnöke arról számolt be, hogy 26 hazai és 57 külföldi szervezet képviselői lesznek jelen, a nemzetközi megfigyelők száma 622.

Halálosan megfenyegették a szerb politikai vezetés, köztük Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök és a szervezett bűnözés feltételezett kapcsolatáról író újságírókat. A Radar szerb oknyomozó hetilap két újságírója és családja kapott életveszélyes fenyegetéseket.

Megyei és helyhatósági önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választásokon minden olyan 18. életévét betöltött személy részt vehet, aki rendelkezik állandó lakhellyel az ország területén.

Otthonában agyonlőtték Szlavi Binevet, a Bolgár Tekvondó Szövetség elnökét, korábbi európai parlamenti képviselőt. A 60 éves sportvezető a ’90-es években részt vehetett védelmi pénzek szedésében, de kapcsolatba hozták prostitúcióval, kábítószerekkel és lopott autók értékesítésével is. A rendőrség 3 gyanúsítottat vett őrizetbe.

A francia városokban fokozott készültség mellett nyugalomban kezdődtek a megélhetési gondok miatt meghirdetett tüntetések. A demonstrációkhoz ismételten csatlakoztak az érdekvédők, a diákok, valamint klímaaktivisták és ultrabaloldaliak.

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Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

Fél évvel az Orbán-kormány bukása után, október 15-én Orbán Ráhel távozott a férje, Tiborcz István cégcsoportjához tartozó BDPST Koncept Kft. ügyvezetői posztjáról. A Panyi Szabolcs információi szerint családjával Londonba költöző volt miniszterelnöki lány helyét Weigert Zsanett Mariann veszi át az immár milliárdos árbevételű kommunikációs cég élén - közölte a 444.hu.

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Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok

Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.

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Almost 1,000 arrested in protests across France, minister says, as clashes erupt

Almost 1,000 arrested in protests across France, minister says, as clashes erupt

Hundreds of thousands earlier attended largely peaceful protests, with demonstrations also taking place in Italy, Belgium and Albania.

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