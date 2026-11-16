Jogerősen is elítélték Gérard Depardieu-t szexuális zaklatásért

Gérard Depardieu nem él a fellebbezés lehetőségével, elfogadja a szexuális zaklatásért rá kiszabott ítéletet – írja a Le Monde híradása nyomán a hvg.hu.

Hétfői közleményében a színész úgy fogalmazott: „Bűnösnek találtak. Tudomásul veszem, és vállalom ezt az ítéletet.” Depardieu egyúttal őszintén bocsánatot kért azoktól, akiknek fájdalmat okozott.

Gérard Depardieu-t két nő vádolta meg azzal, hogy zaklatta őket a 2021-es Les volets verts (Zöld redőnyök) című film forgatásán. Mivel a színész nem akar fellebbezni, hivatalossá válik a 2025 májusában kiszabott, 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetése.

A színész elismerte, hogy a forgatásokon sokáig a provokáció és a trágárság mögé bújt, elismerve, hogy szavai és „bizonyos gesztusai” nem maradtak következmények nélkül.

Hozzátette, soha nem állt szándékában megbántani azokat a nőket, akikkel találkozott, de azt is tudja, hogy ez a történteken nem változtat. Mint mondta, megértette, hogy egy olyan világhoz tartozik, ami már nem létezik.

A két áldozat a produkción dolgozott, elmondásuk szerint a színész obszcén, vulgáris módon kommunikált velük, fogdosta őket, és megfélemlítve érezték magukat, ezért sokáig nem is mertek beszélni a történtekről. Gérard Depardieu sokáig tagadta a vádakat, és azt állította, fogalma sem volt róla, mi az a szexuális zaklatás.

Számos kollégája és egy alkalommal még a francia elnök, Emmanuel Macron is kiállt mellette.

2018-ban egy másik, több esetet is magában foglaló erőszakügy miatt is vizsgálat indult ellene; az egyik színésznő, Emmanuelle Debever, aki mások mellett szexuális zaklatással vádolta őt, később öngyilkosságot követett el. A korábbi vizsgálat során tucatnyi színésznő számolt be arról, hogy Depardieu különböző forgatásokon, 2004 és 2022 között zaklatta őket.