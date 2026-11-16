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Ukrajna és az Európai Unió zászlói az EU központjában.
Nyitókép: Pixabay

EU: 1,7 milliárd euró drónokra, 8 milliárd euró költségvetésre Ukrajnának

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el hétfőn, amely lehetővé teszi közel nyolcmilliárd euró kifizetését Kijev számára az úgynevezett Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében. Ezen túl az Európai Bizottság 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának hétfőn, az összegből drónokat, lőszereket és légvédelmi rendszereket, köztük előrejelző radarokat és rakétákat szerezhet be Kijev.

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn megítélt 8 milliárd eurós kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 olyan mérföldkövet, amely különböző kulcsfontosságú területeken végrehajtandó reformokhoz kapcsolódik. Ilyen egyebek mellett az igazságügyi rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a közvagyon kezelése, az üzleti környezet, a decentralizáció és a regionális politika, az energiaügy, az agrár-élelmiszeripari ágazat, a digitális átállás, valamint a környezetvédelem.

Az Ukrajna-eszközből származó támogatást célja Ukrajna makrofinanszírozási stabilitásának, helyreállításának és modernizációjának elősegítése, a közigazgatás működésének fenntartása, valamint az ország reformtörekvéseinek támogatása.

A kifizetések az úgynevezett Ukrajna-tervhez kötődnek, ez a dokumentum vázolja fel Ukrajna helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját,

valamint tartalmazza a reformok végrehajtásának ütemtervét, mely összhangban áll az ország EU-csatlakozási célkitűzéseivel.

Az Ukrajna-eszközt 2024. március 1-jén hozták létre, keretében több mint 50 milliárd euró áll rendelkezésre vissza nem térítendő támogatások és hitelek formájában Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és modernizációjának támogatására 2027-ig.

Az összegből több mint 40 milliárd eurót az Ukrajna-tervben – Ukrajna helyreállítási és EU-csatlakozási ütemtervében – meghatározott reformokra és beruházásokra különítettek el. A rendszeres kifizetések feltétele, hogy Ukrajna teljesítse a tervben rögzített célkitűzéseket.

A hétfői, immár kilencedik kifizetéssel együtt Ukrajna 2024 közepe óta már több mint 40 milliárd eurót kapott az Ukrajna-terv keretében.

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Kezdőlap    Külföld    EU: 1,7 milliárd euró drónokra, 8 milliárd euró költségvetésre Ukrajnának

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