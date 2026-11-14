Nem vizsgálják tovább az afganisztáni háborús bűnöket

Az ICC a döntést azzal indokolta, hogy ezentúl a 2021-ben ismét hatalomra jutott tálibok jogsértéseivel, köztük a nők, illetve egyes etnikai és vallási kisebbségek elleni hátrányos megkülönböztetéssel kíván foglalkozni.

A bejelentésben kiemelték azt is, hogy egyre nehezebbé vált megtalálni a háborús bűncselekmények megállapításához szükséges bizonyítékokat, mert egyes, feltételezett atrocitásokra még 2003-ban került sor.

Az EFE spanyol hírügynökség megjegyezte, hogy a 2020-ban indított vizsgálat az amerikai katonák által elkövetett lehetséges bűncselekményekre is kiterjedt.

A vizsgálat lezárásával mindazonáltal nem semmisítik meg azokat az elfogatóparancsokat, amelyeket még korábban adtak ki négy magas rangú tálib vezető - köztük a tálibok vezetője, Hibatullah Ahundzada - ellen. A testület azt is hangsúlyozta, hogy a vizsgálat lezárása nem jelenti a potenciális felelősök felmentését, illetve figyelmeztetett, hogy az ügyet újra megnyithatják.