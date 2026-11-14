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HERAT, AFGHANISTAN - AUGUST 18: Taliban patrol in Herat city after took control in Herat, Afghanistan, on August 18, 2021 as Taliban take control of Afghanistan after 20 years. (Photo by Mir Ahmad Firooz Mashoof/Anadolu Agency via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu Agency/Getty Images

Nem vizsgálják tovább az afganisztáni háborús bűnöket

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Az Afganisztánban esetlegesen elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel foglalkozó vizsgálat lezárását rendelte el a Nemzetközi Büntetőbíróság.

Az ICC a döntést azzal indokolta, hogy ezentúl a 2021-ben ismét hatalomra jutott tálibok jogsértéseivel, köztük a nők, illetve egyes etnikai és vallási kisebbségek elleni hátrányos megkülönböztetéssel kíván foglalkozni.

A bejelentésben kiemelték azt is, hogy egyre nehezebbé vált megtalálni a háborús bűncselekmények megállapításához szükséges bizonyítékokat, mert egyes, feltételezett atrocitásokra még 2003-ban került sor.

Az EFE spanyol hírügynökség megjegyezte, hogy a 2020-ban indított vizsgálat az amerikai katonák által elkövetett lehetséges bűncselekményekre is kiterjedt.

A vizsgálat lezárásával mindazonáltal nem semmisítik meg azokat az elfogatóparancsokat, amelyeket még korábban adtak ki négy magas rangú tálib vezető - köztük a tálibok vezetője, Hibatullah Ahundzada - ellen. A testület azt is hangsúlyozta, hogy a vizsgálat lezárása nem jelenti a potenciális felelősök felmentését, illetve figyelmeztetett, hogy az ügyet újra megnyithatják.

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afganisztán

nemzetközi büntetőbíróság

háborús bűnök

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