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Egy bonyolult nyomtatott áramkör, benne egy AI-feliratú processzorral.
Nyitókép: Unsplash

Új, európai fejlesztésű hadiipari AI-platform a piacon, versenyre kelhet a Palantirral

Infostart / MTI

A német Helsing hadiipari vállalat bemutatta Clarity nevű mesterségesintelligencia-alapú platformját, amely katonai fenyegetések elemzésére és védelmi tervezés támogatására szolgál, és európai alternatívát kíván nyújtani az amerikai Palantir rendszereivel szemben.

A müncheni székhelyű cég közlése szerint a rendszer nagy mennyiségű adat elemzésével képes katonai erők, létesítmények és állások azonosítására. Az információkat emellett a célpontok elleni műveletek megtervezésére is felhasználhatják, kiválasztva az adott feladathoz legalkalmasabb fegyverrendszert.

Gundbert Scherf, a vállalat társigazgatója és társalapítója szerint a modern hadseregeknek olyan hírszerzési és elemző képességre van szükségük, amely lépést tud tartani a műveleti környezettel, miközben az autonóm rendszerek szerepe folyamatosan nő.

Hangsúlyozta, hogy az ilyen kulcsfontosságú képességeknek szuverénnek kell lenniük. Mint mondta,

a Clarity Európában fejlesztett szoftver, amely a felhasználó saját infrastruktúráján fut, és teljes mértékben annak ellenőrzése alatt marad.

Robert Fink technológiai igazgató, aki korábban részt vett a Palantir fejlesztésében, elmondta: a platformot kezdettől fogva úgy tervezték, hogy mesterséges intelligencián alapuló ügynökök végezhessék a katonai hírszerzési adatok elemzését.

A Clarity megjelenésével a Helsing olyan cégekkel kerül versenybe, mint a Palantir, amelynek Maven Smart System nevű rendszere hasonló képességeket ígér, és amelyet tavaly a NATO is beszerzett.

Németországban ugyanakkor viták övezik a Palantir szoftvereinek használatát a biztonsági szerveknél. A bírálók attól tartanak, hogy az ország túlzottan függővé válhat az Egyesült Államok technológiájától. Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália rendőrsége jelenleg is használ Palantir-rendszereket, ugyanakkor mindkét tartomány támogatta európai alternatívák felkutatását.

A Palantir visszautasítja a szuverenitással kapcsolatos aggályokat.

A vállalat szerint platformjai biztonságosak, és sem harmadik fél, sem maga a cég nem férhet hozzá az ügyfelek adataihoz azok felhatalmazása nélkül, illetve nem korlátozhatja a helyben üzemeltetett rendszerekhez való hozzáférést. A társaság arra figyelmeztetett, hogy a már bevált technológiák bevezetésének késleltetése csorbíthatja Európa felkészültségét a meglévő fenyegetésekkel szemben.

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Kezdőlap    Külföld    Új, európai fejlesztésű hadiipari AI-platform a piacon, versenyre kelhet a Palantirral

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