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AMSTERDAM, NETHERLANDS - 2026/11/08: A Palestinian man is shouting slogans in support of his country. At least 200,000 people marched in a massive protest, calling on the Dutch government to take a firmer stance against Israel and to help end the genocidal violence in Gaza. Demonstrators, many wearing something red to symbolize the red line they say the Dutch government has crossed through its inaction. This is the fourth Red Line demonstration and the second held in Amsterdam. (Photo by Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Kétszázezres tüntetés húzott vörös vonalat Amszterdamban

Infostart / MTI

Legalább kétszázezren vettek részt vasárnap Amszterdamban a holland kormány Izraellel kapcsolatos politikája ellen szervezett tüntetésen, amelynek résztvevői határozottabb fellépést követeltek Izraellel szemben.

A Vörös Vonal (Red Line) elnevezésű demonstráció résztvevői közül sokan piros ruhát viseltek, és egyebek mellett „Szabad Palesztinát!” és „Hollandia ne támogassa az apartheidet!” feliratú transzparensekkel vonultak fel.

A tüntetők szerint a holland kormány továbbra sem tesz eleget az izraeli fellépés megfékezése érdekében. Az egyik résztvevő azt nyilatkozta, hogy már harmadik alkalommal vesz részt a demonstráción, mert bár úgy érzi, részvétele aligha változtat a helyzeten, ez az egyetlen eszköz, amellyel kifejezheti tiltakozását.

A Vörös Vonal tüntetést immár negyedik alkalommal rendezték meg. A legutóbbi, tavaly októberi demonstráción a becslések szerint mintegy 250 ezren vettek részt.

A vasárnapi megmozdulás szervezésében tizenhárom civil szervezet működött közre, köztük az Oxfam Novib, az Amnesty International és a Save the Children nemzetközi jogvédő és humanitárius szervezetek.

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