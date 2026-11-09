Kétszázezres tüntetés húzott vörös vonalat Amszterdamban

A Vörös Vonal (Red Line) elnevezésű demonstráció résztvevői közül sokan piros ruhát viseltek, és egyebek mellett „Szabad Palesztinát!” és „Hollandia ne támogassa az apartheidet!” feliratú transzparensekkel vonultak fel.

A tüntetők szerint a holland kormány továbbra sem tesz eleget az izraeli fellépés megfékezése érdekében. Az egyik résztvevő azt nyilatkozta, hogy már harmadik alkalommal vesz részt a demonstráción, mert bár úgy érzi, részvétele aligha változtat a helyzeten, ez az egyetlen eszköz, amellyel kifejezheti tiltakozását.

A Vörös Vonal tüntetést immár negyedik alkalommal rendezték meg. A legutóbbi, tavaly októberi demonstráción a becslések szerint mintegy 250 ezren vettek részt.

A vasárnapi megmozdulás szervezésében tizenhárom civil szervezet működött közre, köztük az Oxfam Novib, az Amnesty International és a Save the Children nemzetközi jogvédő és humanitárius szervezetek.