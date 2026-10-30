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Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Döntött az ausztrál gombás gyilkosról a bíróság

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Az ügyészség korábban úgy vélte, túl enyhe büntetést kapott a nő, aki gyilkos galócával ölt meg három embert, mivel lehetőség lett volna a jövőben a feltételes szabadlábra helyezésére. Az ausztrál fellebbviteli bíróság azonban most pontot tett az ügy végére.

Az ausztrál fellebbviteli bíróság elutasította Erin Patterson fellebbezését, és még a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét is kizárta – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A nő még 2023-ban ölt meg három embert volt férje családjából, amikor gyilkos galócával mérgezett Wellington-bélszínt szolgált fel nekik.

A volt férj, Simon Patterson csak azért úszta meg a mérgezett ebédet, mert nem fogadta el a meghívást, és végül el sem ment. Nagynénjének férje pedig több hétre kórházba került, de túlélte a mérgezést. A volt férj gyilkossági kísérletével kapcsolatos vádakat időközben ejtették.

Erin Pattersont 2025-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, ebből 33 évet kellett volna letöltenie a feltételes szabadlábra helyezés előtt. Ám a fellebbviteli bíróság pénteken úgy döntött, hogy az elövetett bűncselekmény súlyára tekintettel nem szabható ki olyan időtartam, amely után egyáltalán felmerülhetne az esély a szabadulásra. Ezzel igazat adott az ügyészségnek abban, hogy az eredeti büntetés túl enyhe volt, mert lehetőséget hagyott a nő szabadulására.

A nő ügyvédei a tárgyaláson azzal érveltek, hogy mindössze tragikus baleset történt, véletlenül kerültek gyilkos galócák a gombák közé, Patterson pedig korábban azért hazudott a rendőrségnek, mert pánikba esett.

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