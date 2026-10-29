Már 47 milliárd dolláros a számla, de akár újra is indíthatja a támadásokat az Egyesült Államok

A The Hill az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokságának (CENTCOM) adataira hivatkozva azt közölte, az összeg legnagyobb részét a lőszerutánpótlás teszi ki.

Emellett több mint 10 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletek többletköltségeire és további 6,1 milliárdot a tönkrement felszerelés pótlására. A jelentésben felsorolják továbbá a bevetésen lévők, a légi szállítás, illetve a támaszpontok, valamint a kommunikáció és a hadszíntéren belüli szállításnak a légierő által biztosított támogatásait.

A lap megjegyezte azt is, hogy a becsült összeg nem foglalja magában az amerikai haderő közel-keleti bázisait ért károkat.

Legutóbb szeptember elején tettek közzé adatokat a konfliktus költségeiről, akkor a Pentagon 43,6 milliárd dollárról számolt be. Pete Hegseth hadügyminiszter júliusban 37,5 milliárd dolláros költségről számolt be – emlékeztetett a Reuters.

A Moody Analytics kockázatkezelő cég számításai szerint a konfliktus mostanáig minden amerikai háztartásra már kétezer dollárt rótt – jegyzi meg a The Hill.

Donald Trump elnök kedden, a Texas állambeli Corpus Christiben tartott kampányrendezvényen mindeközben azt hangsúlyozta, hogy „az Egyesült Államok hatalmasat nyer a közel-keleti helyzeten" és úgy vélte, hogy az iráni konfliktus „nagyon hamar véget fog érni". Az elnök a múlt héten viszont azt közölte, elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok újabb hadműveletekbe kezd Irán ellen.

A Reuters nevük elhallgatását kérő tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte, a Pentagon a hadműveletek újrakezdésére készül, „amennyiben utasítás érkezik".