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Nyitókép: icholakov/Getty Images

Már 47 milliárd dolláros a számla, de akár újra is indíthatja a támadásokat az Egyesült Államok

Infostart / MTI

Meghaladták a 47 milliárd dollárt az Egyesült Államok Irán ellen viselt háborújának a költségei – tájékoztatott kedden a Reuters hírügynökség a Pentagon adataira hivatkozva. A The Hill című amerikai lap úgy tudja, Washington csak a múlt hónapban több mint hárommilliárd dollárt költött el a hadműveletekkel összefüggően.

A The Hill az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokságának (CENTCOM) adataira hivatkozva azt közölte, az összeg legnagyobb részét a lőszerutánpótlás teszi ki.

Emellett több mint 10 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletek többletköltségeire és további 6,1 milliárdot a tönkrement felszerelés pótlására. A jelentésben felsorolják továbbá a bevetésen lévők, a légi szállítás, illetve a támaszpontok, valamint a kommunikáció és a hadszíntéren belüli szállításnak a légierő által biztosított támogatásait.

A lap megjegyezte azt is, hogy a becsült összeg nem foglalja magában az amerikai haderő közel-keleti bázisait ért károkat.

Legutóbb szeptember elején tettek közzé adatokat a konfliktus költségeiről, akkor a Pentagon 43,6 milliárd dollárról számolt be. Pete Hegseth hadügyminiszter júliusban 37,5 milliárd dolláros költségről számolt be – emlékeztetett a Reuters.

A Moody Analytics kockázatkezelő cég számításai szerint a konfliktus mostanáig minden amerikai háztartásra már kétezer dollárt rótt – jegyzi meg a The Hill.

Donald Trump elnök kedden, a Texas állambeli Corpus Christiben tartott kampányrendezvényen mindeközben azt hangsúlyozta, hogy „az Egyesült Államok hatalmasat nyer a közel-keleti helyzeten" és úgy vélte, hogy az iráni konfliktus „nagyon hamar véget fog érni". Az elnök a múlt héten viszont azt közölte, elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok újabb hadműveletekbe kezd Irán ellen.

A Reuters nevük elhallgatását kérő tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte, a Pentagon a hadműveletek újrakezdésére készül, „amennyiben utasítás érkezik".

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