Magyar Péter nyolc miniszterrel Prágában – videó

Magyar Péter miniszterelnököt ünnepélyes tiszteletadással fogadta a Kramár-villa kertjében Andrej Babis cseh miniszterelnök.

A fogadási ceremóniát követően először Andrej Babis és Magyar Péter tárgyalt négyszemközt egymással, majd a kormányfő kíséretében lévő miniszterek is találkoztak hivatali partnerükkel.

A tárgyalások témáját az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az Európai Unió bővítése fogja képezni. A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy.

A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.

Magyar Péter a kormányközi konzultációk után találkozik Petr Pavel cseh köztársasági elnökkel.

A cseh kormány eddig a szlovák, a lengyel és az izraeli kormánnyal tartott közös üléseket. Ezt a kört bővíti most az első közös konzultáció a magyar kormánnyal.