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Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke sajtótájékoztatt tart a bank Kormányzótanácsának kihelyezett ülését követõen Berlinben 2026. szeptember 10-én. A testület a piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal emelte a három irányadó eurókamat szintjét, szeptember 16-i hatállyal.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Itt a vége – lemondott az Európai Központi Bank elnöke

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Christine Lagarde megbízatása eredetileg 2027 október végéig szólt.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön arról tájékoztatta az intézmény legfőbb döntéshozó szervét, a Kormányzótanácsot, valamint António Costát, az Európai Tanács elnökét, hogy 2027. február 7-én leköszön tisztségéből.

Az elnök utódját az Európai Tanács nevezi majd ki, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkében meghatározott jelölési eljárást követően.

A Kormányzótanács meleg hangon fejezte ki köszönetét az elnöknek, és hosszan tartó, álló tapssal búcsúztatta – olvasható az EKB oldalán megjelent bejelentésben.

Christine Lagarde megbízatása eredetileg 2027 október végéig szólt, ám hónapok óta erősödtek a találgatások egy esetleges korábbi távozásról. A Reuters emlékeztet: sokan úgy vélték, hogy a Világgazdasági Fórum lehet a közvetkező munkahelye.

Az Európai Központi Bank csütörtökön, magyar idő szerint 13.15-kor teszi közzé kamatdöntését, amit 13.45-kor Lagarde szokásos sajtótájékoztatója követ.

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