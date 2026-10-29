Itt a vége – lemondott az Európai Központi Bank elnöke

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön arról tájékoztatta az intézmény legfőbb döntéshozó szervét, a Kormányzótanácsot, valamint António Costát, az Európai Tanács elnökét, hogy 2027. február 7-én leköszön tisztségéből.

Az elnök utódját az Európai Tanács nevezi majd ki, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkében meghatározott jelölési eljárást követően.

A Kormányzótanács meleg hangon fejezte ki köszönetét az elnöknek, és hosszan tartó, álló tapssal búcsúztatta – olvasható az EKB oldalán megjelent bejelentésben.

Christine Lagarde megbízatása eredetileg 2027 október végéig szólt, ám hónapok óta erősödtek a találgatások egy esetleges korábbi távozásról. A Reuters emlékeztet: sokan úgy vélték, hogy a Világgazdasági Fórum lehet a közvetkező munkahelye.

Az Európai Központi Bank csütörtökön, magyar idő szerint 13.15-kor teszi közzé kamatdöntését, amit 13.45-kor Lagarde szokásos sajtótájékoztatója követ.