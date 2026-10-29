Drónok százainak elhárításáról számolt be Moszkva polgármestere

Szerda este fél kilenc és csütörtök reggel hét óra között 613 ukrán drón repült a moszkvai régió felé, ezek nagy részét az orosz légvédelem már nagyobb távolságra semlegesítette, 231-et pedig a főváros közelében lőtt le – közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Max-csatornáján.

Szobjanyin az időpontokat a moszkvai idő szerint nevezte meg. Az orosz főváros repülőtereinek forgalmát korlátozták. Moszkva jelenleg az Oroszország-Afrika csúcstalálkozó helyszíne, amelyen a déli kontinens csaknem ötven országa képviselteti magát, 22-en közülük államfői szinten.

Az orosz védelmi minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint este nyolctól reggel nyolcig az orosz légvédelem 1214 ukrán repülőgép-típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 19 régió felett.

A tárca közölte, hogy éjjel orosz dróncsapás ért egy Odesszába tartó hajót, amely az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló katonai és kettős rendeltetésű rakományt szállított.

Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos csütörtökön kijelentette, hogy a Herszon megyei, orosz ellenőrzés alatt álló Oleski környékén keddre virradóra életbe lépett tűzszünethez mindkét fél tartja magát.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy tavaly június óta őrizetbe vette a fiatalok körében népszerű Dajvincsik online társkereső szolgáltatás 56 orosz állampolgárságú felhasználóját, akik az ukrán titkosszolgálatok nyomására rendfenntartó szervek járműveit, valamint az energia- és közlekedési infrastruktúra létesítményeit gyújtották fel, vagy ilyen bűncselekmény elkövetésére készültek. A gyanúsítottak életkora 14-24 év közötti.