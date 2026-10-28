Már azelőtt bajok voltak az óceánjáró hajóval, hogy otthagyta volna az utasait

A csaknem kétszáz méter hosszú, Villa Via Odyssey nevű hajó 2024 októberében hagyta el Észak-Írországot egy sokéves utazásra, amelyre a lakók kabinokat vásárolhattak vagy bérelhettek a szabadságuk idejére, sőt akár életük végéig.

Egyes utasok mindenüket eladták, hogy a hajóra kerülhessenek, és élvezzék a gondtalan világkörüli utazást.

A szihanukvili tervezett megállónál azonban az utasok kaptak az üzemeltetőtől mindössze hét órát arra, hogy összecsomagoljanak és elhagyják a hajót – mondta Long Dimans, Preah Szihanuk tartomány alkormányzója.

Egyesek az intézkedés miatt hajléktalanná váltak.

Az alkormányzó közleménye szerint a 203 utas és a legénység 156 tagja Thaiföldről érkezett október 23-án a bahamai zászló alatt közlekedő tengerjáró fedélzetén, és a tervek szerint Vietnámba utaztak volna tovább.

Randy Cassigham, az Odyssey egyik utasa a Hagyják el a hajót című cikkében részletesen beszámolt a „kilakoltatást” megelőző problémák özönéről. A hajó eleve négy hónap késéssel indult Belfastból, és az utasok száma soha nem érte el a tervezett 650-et, legfeljebb háromszázötvenen voltak.

Az utazás díja kezdetben mintegy 100 ezer euró volt kabinonként, majd 400 ezer euróra emelkedett. Ehhez adódtak hozzá 1800 és 8900 euró közötti összeggel a havidíjak.

Cserébe az utasok számos létesítményt - három éttermet, két uszodát, gyógyfürdőt, sporttermet, üzleti központot és egészségügyi ellátást vehetettek igénybe. A hajó teljes befogadóképessége 924 fő – írta az RTL Info belga rádió honlapja.

A programban 1301 napos utazás szerepelt, világszerte 425 megállóval Rio de Janeirótól Szingapúrig. Az útvonalat négyszer lehetett megtenni, így a kabintulajdonosok akár 15 évig is utazhattak volna.

A hajót üzemeltető Villa Vie Residences kedden közölte, hogy „felfüggeszti kambodzsai tevékenységeit”, és megpróbálja leküzdeni az iráni háború miatti „rendkívüli üzemanyagár-emelkedés” okozta nehézségeket.