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sertések, illusztráció
Nyitókép: JOHN LAMBETH pexels.com

Magyar disznókat égetnek el Romániában

Infostart / MTI

Magyarországról érkező illegális sertésszállítmányokat fogtak el a román hatóságok Nagylakon.

Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – jelentette kedden az Agerpres hírügynökség.

A rendőrség két teherautót állított meg a városban, a járműveken 34 kifejlett sertést találtak, amelyeket a szállítmány eredetét igazoló iratok és állategészségügyi dokumentáció nélkül hoztak be Magyarországról. Mivel az állatok egészségügyi állapota ismeretlen, és fennáll a veszélye, hogy afrikai sertéspestissel fertőződtek, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság Arad megyei igazgatósága elrendelte a sertések elpusztítását és elégetését.

A hatóságok elrendelték a járművek elkobzását, a fuvarozókat pedig pénzbírsággal sújtották.

Mircea Onea, Nagylak polgármestere szerint korábban is érkeztek már illegális állatszállítmányok Magyarország felől a térségben található három határátkelőn. Az elöljáró szerint a sertések leölésének és elégetésének mintegy 40 ezer lejes (2,75 millió forint) költségét a fuvarozóknak kell viselniük.

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Kezdőlap    Külföld    Magyar disznókat égetnek el Romániában

románia

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