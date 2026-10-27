Szakértő: csakis szaúdi terület védelmére vonatkozna az egyiptomi támogatás

N. Rózsa Erzsébet elmondta: magának az egyiptomi parlamenti döntésnek az egyik feltétele az, hogy Szaúd-Arábiának kérnie kell Egyiptomtól a segítséget, a támogatást. A másik pedig, hogy nem tudjuk, hogy ennek mi lenne pontosan a tartalma, de annyi bizonyos, hogy csakis a szaúdi terület védelmére vonatkozna ez a felhatalmazás és ez az egyiptomi támogatás, tehát az nem várható, hogy egyiptomi csapatok Jemen területére lépjenek.

„Én ebben a pillanatban nem számolnék azzal, ha megjelennének egyiptomi katonák szaúdi földön, akkor a húszik ezeket az egyiptomi katonákat meg akarnák támadni”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: egyes feltételezések szerint sokkal inkább egyfajta egyiptomi tengeri partnerségről lehetne szó a Vörös-tengeren, annál is inkább, mert 2015-ben, amikor a szaúdiak háborúja zajlott Jemenben, akkor Egyiptom csatlakozott a szaúdi vezette koalícióhoz, de akkor is tengeri partnerként.

„Véleményem szerint ez a megállapodás egyelőre sokkal inkább egyfajta elrettentésként szolgál, egyrészt a húszik felé, másrészt Irán felé, és nem vonatkoztatnék el attól, hogy a minap a mekkai védelmi megállapodás három államának vezető katonai tisztviselői Teheránban tárgyaltak, éppen arról, hogy Irán segítsen közvetíteni abban, hogy a szaúdi húszi konfrontáció ne eszkalálódjon, sőt inkább csökkenjen és szűnjön meg” – fogalmazott.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.