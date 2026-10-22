Terrorszervezetnek nyilvánítaná a húszikat az EP

Az állásfoglalásban az európai parlamenti képviselők elítélték a húszik Szaúd-Arábia elleni rakéta- és dróntámadásait, valamint a Jemenben folytatott katonai offenzívájukat. A támadásokat a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog kirívó megsértésének minősítették, hangsúlyozva, hogy azok következtében jemeni civilek tömegei vesztették életüket vagy kényszerültek lakóhelyük elhagyására, miközben az országban tovább súlyosbodott a humanitárius válság.

Az EP emellett elítélte a húszik által az elmúlt években Izrael és az Egyesült Arab Emírségek ellen intézett rakéta- és dróntámadásokat is.

Az EP-képviselők arra szólítottak fel, hogy a húszik azonnal hagyjanak fel minden ellenséges cselekménnyel és mondjanak le minden területi ambícióról.

Az Európai Parlament felszólította az Európai Unió Tanácsát, hogy vegye fel a húszi mozgalmat, beleértve annak katonai és politikai szárnyát, vezetését, valamint katonai és biztonsági apparátusát a terrorszervezetek uniós listájára. Az EP emellett szorgalmazta a húszi mozgalom minden finanszírozási csatornájának felszámolását, valamint azt, hogy az EU fagyassza be a húszik és támogatóik tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

A képviselők aggodalmuknak adtak hangot a jemeni humanitárius helyzettel kapcsolatban, amelyet - mint írták - a kiújult harcok is súlyosbítanak, majd felszólították az EU-t, hogy szigorú felügyelet mellett növelje az országnak nyújtott humanitárius támogatásokat.