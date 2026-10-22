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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke felszólal az Európai Tanács október 1516-i csúcstalálkozójának eredményeit értékelõ vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2026. október 21-én. Az uniós törvényhozás október 19. és 22. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Terrorszervezetnek nyilvánítaná a húszikat az EP

Infostart / MTI

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén állásfoglalást fogadott el csütörtökön, amelyben azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió nyilvánítsa terrorszervezetnek az Irán támogatását élvező, kormányellenes jemeni húszikat.

Az állásfoglalásban az európai parlamenti képviselők elítélték a húszik Szaúd-Arábia elleni rakéta- és dróntámadásait, valamint a Jemenben folytatott katonai offenzívájukat. A támadásokat a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog kirívó megsértésének minősítették, hangsúlyozva, hogy azok következtében jemeni civilek tömegei vesztették életüket vagy kényszerültek lakóhelyük elhagyására, miközben az országban tovább súlyosbodott a humanitárius válság.

Az EP emellett elítélte a húszik által az elmúlt években Izrael és az Egyesült Arab Emírségek ellen intézett rakéta- és dróntámadásokat is.

Az EP-képviselők arra szólítottak fel, hogy a húszik azonnal hagyjanak fel minden ellenséges cselekménnyel és mondjanak le minden területi ambícióról.

Az Európai Parlament felszólította az Európai Unió Tanácsát, hogy vegye fel a húszi mozgalmat, beleértve annak katonai és politikai szárnyát, vezetését, valamint katonai és biztonsági apparátusát a terrorszervezetek uniós listájára. Az EP emellett szorgalmazta a húszi mozgalom minden finanszírozási csatornájának felszámolását, valamint azt, hogy az EU fagyassza be a húszik és támogatóik tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

A képviselők aggodalmuknak adtak hangot a jemeni humanitárius helyzettel kapcsolatban, amelyet - mint írták - a kiújult harcok is súlyosbítanak, majd felszólították az EU-t, hogy szigorú felügyelet mellett növelje az országnak nyújtott humanitárius támogatásokat.

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Kezdőlap    Külföld    Terrorszervezetnek nyilvánítaná a húszikat az EP

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