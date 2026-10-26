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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke megszólaltatja a tanácskozás kezdetét jelzõ csengettyût az uniós testület heti rendes ülésén Brüsszelben 2026. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Átfogó reform előtt állhat az Európai Bizottság

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság működésének egyszerűsítését, a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a mesterséges intelligencia kihasználást nevezte az uniós intézményi reformok három fő célkitűzésének Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben.

Von der Leyen az uniós intézmény működésének átfogó felülvizsgálatát segítő független szakértői csoport jelentésének bemutatásakor hangsúlyozta: „a politikai iránymutatások egy gyorsabb, egyszerűbb és fókuszáltabb Európát tűznek ki célul, ezért természetesen a bizottságnak is példát kell mutatnia."

Az elnök felhívta a figyelmet: Európának egyre súlyosabb és egymással összefonódó biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek gyors alkalmazkodást követelnek meg. „Ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek a feladatoknak, világos politikai döntésekre van szükség, de arra is, hogy a közigazgatás ezeket a döntéseket tettekké alakítsa" – jelentette ki.

Von der Leyen szerint a tervezett intézményi reformok elsőként az eljárások egyszerűsítésére, az átláthatóbb szervezeti struktúrák kialakítására és az intézmény különböző szervezeti egységei közötti együttműködés javítására összpontosítanak.

Kiemelte tovább a pénzügyi források hatékonyabb felhasználását. Hangsúlyozta, hogy a megélhetési költségek emelkedésével szembesülő európai polgárok joggal várják el a közpénzek felelős felhasználását és a kézzelfogható eredményeket.

Emellett azt is hangsúlyozta, hogy fel kell készítenünk az intézményi dolgozókat a jövőre, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alkalmazására. Von der Leyen szerint az új technológiák lehetőséget kínálnak a munkafolyamatok egyszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére és az uniós intézmények hatékonyabb működtetésére.

Hozzátette: a munkatársak számára biztosítani kell az új technológiák alkalmazásához szükséges készségeket és eszközöket, miközben fejleszteni kell a tehetséggondozást és a digitális megoldások használatát.

Rámutatott, hogy az Európai Bizottság feladatai folyamatosan bővülnek, miközben a rendelkezésre álló erőforrások egyre szűkösebbek.

Hangsúlyozta, hogy az átalakítás az Európai Bizottság egészének közös felelőssége, végső célja pedig az európai polgárok számára nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása.

A most bemutatott jelentés az átfogó felülvizsgálat egyik meghatározó szakmai háttéranyaga lesz. A végleges jelentést Piotr Serafin költségvetésért, csalás elleni küzdelemért és a közigazgatásért felelős uniós biztos a következő hónapokban terjeszti biztosi testülete elé.

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Kezdőlap    Külföld    Átfogó reform előtt állhat az Európai Bizottság

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ursula von der leyen

európai bizottság elnöke

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