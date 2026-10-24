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Melania Trump, az amerikai elnök felesége a Fehér Ház karácsonyfáját fogadja a washingtoni elnöki rezidencián 2025. november 24-én. A Michigan állambeli Sidney Townshipben nevelt fát a Kék szobában állítják fel.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Most tényleg lehet tűzszünet Ukrajnában – itt a kijevi válasz

Infostart / MTI

Az ukrán vezérkar pénteken megerősítette készségét arra, hogy betartsa az orosz csapatok ellenőrzése alatt álló Herszon megyei Oleski térségére vonatkozó tűzszünetet.

Az ukrán vezérkar közleménye szerint a tűzszünet október 27-én moszkvai idő szerint hajnali négy, kijevi idő szerint három órától lép életbe humanitárius műveletek végrehajtása végett.

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos arról számolt be, hogy egy többfázisú humanitárius misszió keretében elvégzik a városba vezető utak aknamentesítését, az élelmiszer-szállításokat és a civilek evakuálását.

„Kellő mennyiségű humanitárius segélyt szállítunk majd, hogy minden rászoruló igényét kielégítsük. Sőt, azon dolgozunk, hogy ez ne csak egyszeri esemény legyen, és ne korlátozódjon kizárólag Oleskire" – mondta Lubinec, aki szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a területileg korlátozott tűzszünetet Melania Trump múlt havi személyes közreműködése tette lehetővé.

Elsőként a Fehér Ház közölte pénteken, hogy Melania Trump, az amerikai first lady közreműködésével Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy tűzszünetet vezetnek be humanitárius segélyek Oleskiba való eljuttatása és a civil lakosság evakuálása céljából.

A Kommerszant orosz hírportál szerint a frontvonalon, a Dnyeper bal partján, az ukrán ellenőrzés alatt álló Herszon megyeszékhellyel szemközt fekvő város lakói híján vannak az ivóvíznek, az élelmiszernek és a gyógyszereknek. A legfrissebb adatok szerint mintegy kétezren élhetnek ott, főként idős emberek. A felek kölcsönösen egymást hibáztatják a kialakult helyzetért.

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