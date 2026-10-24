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Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Lelőtték a legújabbkori Bulgária emblematikus alakját

Infostart / MTI

Szófiai otthonához pénteken késő este riasztották a rendőrséget lövöldözés miatt, és az életét már nem lehetett megmenteni.

Otthonában agyonlőtték Szlavi Binevet, a Bolgár Tekvondó Szövetség elnökét, korábbi európai parlamenti képviselőt.

A 60 éves sportvezető – aki egyben az európai szövetség alelnöke is volt – szófiai otthonához pénteken késő este riasztották a rendőrséget lövöldözés miatt, és az életét már nem lehetett megmenteni. A hatóságok később azt közölték, hogy a főváros közelében őrizetbe vettek három gyanúsítottat, akik közül egy bolgár, kettő pedig török állampolgár.

Helyi sajtóértesülések szerint Binev az 1990-es években részt vett védelmi pénzek szedésében, valamint kapcsolatba hozták prostitúcióval, kábítószerekkel és lopott autók értékesítésével is.

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