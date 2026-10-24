Egyre több ilyen mérgező hal jelenik meg a horvát Adrián

A Pterois miles nevű faj eredetileg az Indiai-óceánban és a Vörös-tengerben honos. A Szuezi-csatornán keresztül jutott el a Földközi-tengerbe, majd az Adriában is megjelent.

A Pakleni-szigeteknél végzett rendszeres kutatások során az elmúlt időszakban több egyedet is észleltek. A Tenger és karszt nevű természetvédelmi intézet szakemberei a Hippocampus egyesület búváraival visszatértek a helyszínre, és kifogták valamennyi megtalált példányt. Figyelmeztettek, hogy

a halhoz puszta kézzel nem szabad hozzáérni mérgező tüskéi miatt.

A faj horvát vizekben már több éve jelen van: az első dokumentált észlelés 2021-ben történt Vis közelében. Egy későbbi kutatás 2024 júniusa és 2025 januárja között 122 megerősített észlelést összesített, főként Vis és Lastovo térségében.

A tűzhal gyors terjedése veszélyeztetheti a helyi tengeri élővilágot, mivel ragadozóként számos kisebb halfajt fogyaszt, miközben az Adriában kevés természetes ellensége van. Terjedését a melegedő tengervíz is segítheti, ezért a szakemberek továbbra is figyelik az állomány alakulását.