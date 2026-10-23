Botrány az amerikai választások előtt, hamis adatok jelentek meg

Az Egyesült Államokban november elején esedékes félidős választások előtt ez már a második ilyen eset.

A FiftyPlusOne közvélemény-kutatásokkal foglalkozó honlap oknyomozása után a Wedgewood Polls nevű cég az X közösségi oldalon közzétett közleményében ismerte be, hogy az adatai „többségét” hamisította. Tettét azzal magyarázta, hogy ki akarta próbálni, egy mindenféle elemeket hamisító közvélemény-kutató cég milyen könnyen tud ismertséget szerezni és komolyan vetetni magát.

Mallory McMorrow michigani volt demokrata párti jelölt elpanaszolta, hogy a Wedgewood Polls által júniusban közzétett felmérési adatok után, amelyek legfeljebb 9 százalékra becsülték az ő esélyét, „elapadtak az adományok”, eltűntek az önkéntesek, és a média zaklatta őt, hogy elérje a lemondását.

A hamis adatokat számos neves mandátumbecslő és több média, közöttük a The New York Times is felhasználta, amely aztán szerdán bejelentette, hogy visszavonta a Wedgewood Polls adatait felhasználó tizenöt írását.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi médiáján csütörtök este megjegyezte, hogy „a The New York Times is bekapta a horgot”, és közzétette a Wedgewood Polls „kitalált és hamis adatait”. Neki kezdetektől fogva ezzel kell küzdenie - tette hozzá az elnök, akinek a népszerűségi adatai az eddigi legalacsonyabb szinten állnak, és 2016-i évi első kampánya óta rendszeresen becstelenséggel vádolja a közvélemény-kutatókat.

Az amerikai médiahatóság (FCC) elnöke, Brendan Carr is elismerte, hogy jelentősen megnőtt a választási folyamat megzavarását célzó, teljesen hamis közvélemény-kutatások száma, és felszólította a médiát, hogy ne dőljön be ezeknek a csalásoknak.

Augusztusban a Median Strategies nevű cég ismerte be a The Los Angeles Times című lapnak, hogy

„társadalmi kísérlet keretében” hamisította az eredményeit.

A FiftyPlusOne oknyomozó írásában leszögezte: egyre könnyebb gyenge minőségű, illetve egyenesen hamisított közvélemény-kutatásokat gyártani, elsősorban a mesterséges intelligencia elterjedésének betudhatóan.

Az Amerikai Közvélemény-kutató Egyesület közleményében bírálta a hamis adatokat gyártó és megosztó rosszindulatú szereplőket, mert „aláássák a közvélemény-kutatások megbízhatóságát”.