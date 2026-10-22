Nem sikerült feloszlatni a XII. kerületi képviselő-testületet

Sikertelen volt a XII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatását célzó kezdeményezés, miután az arra vonatkozó javaslatot a testület csütörtöki ülésén a képviselők többsége nem támogatta.

Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület) előterjesztését öt képviselő támogatta, tizenegyen ellene szavaztak, egy képviselő pedig tartózkodott.

Visi Piroska a szavazást megelőzően azt mondta: morális kötelességük volt előterjeszteni a javaslatot, ugyanis „a kerületben nem történik semmi”, az önkormányzat nem látja el kötelező feladatait sem.