Megszünteti a kölcsönös határellenőrzést Olaszország és Spanyolország

A közlemény szerint a gondos mérlegelését követően megszületett döntésről telefonos egyeztetésen állapodott meg az olasz és a spanyol belügyminiszter. Hozzátették, hogy a megállapodás az eddiginél szorosabb információcserét ír elő a felek között az Európai Unió nyitott határokat biztosító schengeni rendszerének helyreállítása, illetve az övezet teljes körű biztonságának a garantálása érdekében.

Az olasz kormány július 31-én függesztette fel először a Spanyolországgal fennálló, nyitott határokra vonatkozó megállapodásokat arra reagálva, hogy július végén több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város, Ceuta területére. Az olasz fél indoklása szerint így kívánták megakadályozni, hogy a Ceutába érkező migránsok ne utazhassanak tovább Olaszországba.

A spanyol kormány „igazságtalannak, az Európai Unió érdekeivel ellentétesnek, illetve a spanyol lakossággal szembeni diszkriminációnak" nevezte az olasz intézkedést. Augusztus 7-én pedig úgy döntött, hogy a viszonosság elve alapján visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken, miután az olasz kormány nem volt hajlandó feloldani a saját korlátozásait.

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