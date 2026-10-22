Emmanuel Macron: ultrabaloldali csoportok meg akarják dönteni a köztársaságot

„Egyszerre voltak politikai, sőt lázadó cselekmények, amelyeket szervezett ultrabaloldali csoportok írányítottak, és amelyek célja a köztársaság megbuktatása" – mondta az államfő, miután hivatalában egyeztetett a hírszerző szolgálatok vezetőivel a szombati újabb tömegdemonstrációk előtt.

Az elnök szerint ezek „rendkívül veszélyes módon, nagyon nagy erőszakkal és gondos tervezéssel" végrehajtott cselekmények voltak. „És ezenkívül voltak olyan bűncselekmények is, amelyekkel szemben szintén a legnagyobb szigorral kell fellépnünk, de amelyek nem ugyanolyan típusúak" – fogalmazott, utalva a nagyvárosok bevásárlóutcáiban megjelent fosztogató csoportokra.

„Több ezer őrizetbevétel történt, több száz embert börtönbe zártak, a munka folytatódik (...), de jogosan kérte a legnagyobb szigorúságot az igazságügyi miniszter az ügyészségtől" – mondta az elnök.

Szombaton csak a szakszervezetek által meghirdetett tüntetéseket engedélyezi a rendőrség – jelezte az államfő, míg a belügyminisztérium bejelentette, hogy 20 százalékkal több rendfenntartó lesz az utcákon, mint a múlt hétvégén.

Párizsban a rendőrség engedélyezte a fő felvonulást, de a közép-franciaországi Lyonban, valamint a déli Nizzában és Toulonban a megyei prefektusok betiltottak minden, szombatra meghirdetett megmozdulást.

A fővárosban a városvezetés arra kérte a lakosságot, hogy „a legnagyobb éberséggel ügyeljenek a szociális mozgalomhoz nem kapcsolódó vandálok által elkövetett újabb erőszak kockázatára".

Bár jelenleg iskolai szünet van a közoktatásban, a középiskolások és az egyetemisták szeptember óta országszerte tartó tiltakozó felvonulásai az oktatási költségvetés megemelése érdekében engedélyezettek, és folytatódtak csütörtökön.

A nagyvárosokban a nyugalom helyreállítása érdekében bevezetett kijárási korlátozásokat a baloldali pártok élesen bírálták, és a tüntetőkkel szembeni brutalitással és megtorlással vádolják a kormányt, míg a jobboldal éppen ellenkezőleg, a határozottság hiányát tette szóvá.

A hétvége másik feszültségforrásának ígérkezik a legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés kongresszusa a közép-franciaországi Orléans-ban. A környékre, egy rasszizmus elleni nagy megmozdulásra több ezer tüntetőt várnak, köztük a Szocialista Párt főtitkárát, Olivier Faure-t és a legnagyobb szakszervezet, a CGT vezetőjét, Sophie Binet-t is.

A hatóságok attól tartanak, hogy a városban összecsaphatnak egymással ultrabaloldali és szélsőjobboldali csoportok.

A hétvégi fosztogatások miatt őrizetbe vettek többsége eközben gyorsított eljárásban került bíróság elé, eddig 174 ember kapott letöltendő börtönbüntetést, míg a limoges-i polgármesteri hivatal felgyújtásának ügyében csütörtökön egy második gyanúsítottat, egy 66 éves férfit is őrizetbe vettek. A fő gyanúsított, egy 34 éves szélsőbaloldali aktivista, akit már korábban elítéltek közszolgáltatások rombolása miatt, szerepelt a titkosszolgálatoknak a nemzetbiztonságra veszélyes személyekről vezetett nyilvántartásában.