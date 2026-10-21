Tömeggyilkosságra készülhetett a 16 éves fiú

A rendőrség jelzést kapott a fiú lehetséges terveiről, lakóhelyén pedig bozótvágókat, késeket, ökölvasat, teleszkópos gumibotot, lőfegyverre emlékeztető tárgyakat, golyóálló mellényt és gázsprayt talált – közölte a hírtelevízió.

A fiút őrizetbe vették, és a bíróság jóváhagyta háromhónapos előzetes letartóztatását, amelyet egy nevelőintézetben kell letöltenie. Marta Sulowska, a varsói Wola negyed rendőrkapitányságának munkatársa ismertette, hogy a fiú olyan lépéseket tett, amelyek megteremtették annak feltételeit, hogy több ember meggyilkolhasson.

Lengyelországban október elején három, fiatalkorúak által elkövetett iskolai késelés történt. Azóta országszerte rendőrségi ellenőrzéseket tartanak. A lengyel rendőr-főkapitányság az X-en közölte, hogy a hatósági akció során 276 ezer iskolai ellenőrzést hajtottak végre, és 195 személyt vettek őrizetbe.