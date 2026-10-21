Több űreszköz indult a Mars felé

A Japán Űrügynökség (JAXA), a Nemzeti Űrkutatási Központ (CNES), a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA) és a Német Űrkutatási Központ (DLR) együttműködésével készülő Martian Moons eXploration (MMX) szonda a jövőbeli emberi űrutazások előkészítéséhez is hozzájárulhat.

A MMX-et, valamint két francia fejlesztésű eszközt, egy terepjárót és egy spektrométert szállító H3 típusú rakéta kedden (helyi idő szerint) 4 óra 41-kor indult a dél-japán Tanegasima űrközpontból – derült ki a Japán Űrügynökség élő közvetítéséből.

Az indulást követően több mint egy órával a JAXA közölte, hogy a szonda sikeresen levált a hordozórakétáról, és megkezdte útját a Mars felé.

A szonda várhatóan 2027 augusztusában éri el a Mars térségét, ahol három éven át a bolygó nagyobbik holdja, a Phobos körül kering majd. Ezt követően leszáll az égitestre, és legalább 10 grammnyi felszíni mintát gyűjt.

A leszállás előtt az Asterix-képregény kutyájáról elnevezett, francia-német Idefix holdjáró indul felderítőútra a Phobos felszínén. Ez lesz az első űreszköz, amely bejárja a Mars holdját. Feladata a felszín vizsgálata és a szonda biztonságos leszállásának előkészítése.

A CNES és a Párizsi Obszervatórium (PSL) által kifejlesztett MIRS spektrométer segítségével a kutatók kiválaszthatják a mintagyűjtésre legalkalmasabb helyszíneket a Phobos felszínén – magyarázta Antonella Barucci olasz csillagász, a program egyik tudományos vezetője.

„A Phobosról történő mintagyűjtés lesz az első ilyen jellegű a világon" – nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek Kavakacu Jaszuhiro, az MMX-projekt irányítója.

A JAXA közölte, hogy a misszió azt is vizsgálni fogja, hogy a Phobost lehet-e természetes űrállomásként használni. Ehhez felmérik a Marsra vezető oda-vissza utak feltételeit, ami fontos lépés lehet ahhoz, hogy a jövőben emberek is eljuthassanak a Marsra és felfedezhessék a bolygót.

A szonda a Földre való visszatérés előtt a Mars másik holdját, a Deimost is megvizsgálja anélkül, hogy leszállna a felszínére.

A JAXA azt reméli, hogy a küldetés segít megérteni, hogyan alakult ki a Mars és két holdja. Ez a Naprendszer keletkezésének megismeréséhez is fontos információkkal szolgálhat.