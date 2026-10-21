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Donald Tusk lengyel miniszterelnök felszólal a kormányáról tartandó alsóházi bizalmi szavazás előtt a parlamenti alsóház, a szejm ülésén Varsóban 2025. június 11-én. A bizalmi szavazást Tusk kezdeményezte azt követően, hogy a kormánykoalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski alulmaradt a június 2-i elnökválasztás második fordulójában a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrockival szemben.
Nyitókép: Rafal Guz

Lazít az abortuszszabályokon a parlament Lengyelországban

Infostart / MTI

A lengyel parlament alsóháza (szejm) megszavazta kedd este az abortusztörvények liberalizálását célzó két javaslatot, amelyeket a kormánykoalíciós tömörülések terjesztettek elő. Ha a szenátus meg is szavazná, Karol Nawrocki elnök valószínűleg nem fogja aláírni.

A tervezetek most a felsőház (szenátus) elé kerülnek, hatályba azonban csak akkor léphetnek, ha az államfő aláírja őket.

Az első tervezetet a fő kormányfrakció, a Polgári Koalíció, valamint a Baloldal nyújtotta be együtt 2024-ben.

A javaslat korlátozná azon orvosok büntetőjogi felelősségét, akik a törvény által nem engedélyezett esetekben, de a várandós nő beleegyezésével végrehajtják az abortuszt, illetve azokét is, akik rábeszélik a nőt a terhesség megszakítására. Maguk a terhességmegszakításon átesett nők a jelenlegi szabályok szerint sem büntethetők.

Ezen tervezet elfogadása mellett a 460 fős szejmben a jelen lévő képviselők közül 217-en szavaztak, 213-an ellenezték az előterjesztés elfogadását, hárman pedig tartózkodtak. Az ellenzéki tömörülések tagjain kívül nemmel szavazott a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt (PSL) képviselőinek egy része is.

A másik tervezetet a szintén kormánykoalíciós Lengyelország 2050 és a PSL nyújtotta be 2024-ben. A jogszabály újra törvényessé tenné az 1993-ban elfogadott úgynevezett abortuszkompromisszumot. Az 1993-as törvény három esetben engedélyezte a terhességmegszakítást: ha a terhesség nemi erőszak következménye, ha az anya élete veszélyben forog, vagy ha a magzat visszafordíthatatlan károsodást szenvedett.

A lengyel alkotmánybíróság 2020-as döntése szerint azonban az abortusz csak az első két esetben megengedett. A kedden megszavazott tervezet értelmében a terhességmegszakítás ismét lehetséges volna a harmadik esetben is.

A második tervezetet 233 képviselő támogatta, 203-an ellenezték, egy lengyel honatya pedig tartózkodott a voksolástól. Az előterjesztő PSL tagjai közül öten nemmel szavaztak.

A két tervezet előterjesztői azzal érveltek, hogy az államnak „biztonságos abortuszt” kell biztosítania a nőknek.

Ellenzéki képviselők szerint azonban a tervezet alkotmányellenes.

Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal vezetője a szavazás után a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban bejelentette: Karol Nawrocki elnök a parlamenti munkák befejezése után „tárgyilagosan és érdemlegesen” viszonyul majd a jogszabályokhoz. Bogucki felidézte: Nawrocki az elnökválasztás előtti kampányában támogatta a megfogant élet védelmét, amelyet az alkotmány rögzít is. Ez az álláspont „nem változott, és nem is fog változni” –- tette hozzá.

Az elnök kabinetfőnöke szerint a két évvel ezelőtt előterjesztett tervezetek azért kerültek most a parlament napirendjére, mert Donald Tusk kormányfő most „előveszi a világnézeti témákat”, hogy „elterelje a figyelmet a kormány eredménytelen politikájától” más területeken. Ebben az összefüggésben Bogucki egyebek között az állami költségvetés állapotát említette.

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