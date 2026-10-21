Kiderült, lesz-e független Kanada egyik tartománya

A gazdag olajtermelő Alberta tartomány lakói hétfőn túlnyomó többséggel ellenezték egy jövőbeli népszavazás megtartását a Kanadától való elszakadásról.

A CBC kanadai közszolgálai televízió előrejelzése szerint a Kanadában maradás mellett állók nagy többséggel, a szavazatok mintegy 76,5 százalékával győztek hétfői referendumon, míg a függetlenedési mozgalom által szorgalmazott népszavazás támogatói a szavazatok 23,5 százalékát szerezték meg.

A szavazók hétfőn arról döntöttek, hogy Alberta Kanada része maradjon-e, vagy elindítsák az elszakadás lehetőségét előkészítő eljárást.

A mintegy ötmillió lakosú Alberta Kanada nyugati részén fekszik, és elsősorban a Sziklás-hegység nemzeti parkjairól, valamint jelentős olajiparáról ismert. Lakosságának nagy része Edmontonban és Calgaryban él.

A szavazás eredménye győzelmet jelent Mark Carney miniszterelnök számára. A politikus Albertában nőtt fel, és a múlt héten bejárta a tartományt, hogy felszólítsa az ország egységének támogatóit a tömeges mozgósításra. „Kanada megérdemli, hogy harcoljunk érte (...) Szavazzanak Kanadára!” – mondta még hétfőn.

A választás kimenetele összhangban áll a közvélemény-kutatásokkal, amelyek szerint az elszakadás támogatottsága 25 százalék alatt marad.

„Felébresztettünk valamit ebben a tartományban, és ez a szellem egyhamar nem fog eltűnni” – jelentette ki Mitch Sylvestre, a függetlenedési mozgalom egyik vezetője az első becslések közzététele előtt az Edmontonban összegyűlt támogatói előtt.

A tartományban régóta működik egy kisebbségi függetlenségi mozgalom, amely kulturális és gazdasági okokra hivatkozva szorgalmazza a Kanadától való elszakadást. Támogatói között vannak olyan olajipari szereplők, akik szerint a környezetvédelmi előírások korlátozzák működésüket, valamint a koronavírus-járvány idején bevezetett intézkedések és oltási előírások ellen tiltakozók egy része is.

Az ország két nagy politikai pártja egyaránt ellenzi Alberta kiválását. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök kormányzatának részéről támogatást kapott a függetlenségi mozgalom. Trump többször felvetette, hogy Kanada akár az Egyesült Államok 51. tagállamává válhatna.