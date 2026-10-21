Bulgária nem bírja tovább, kiszáll Ukrajna támogatásából

Bulgária nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós pénzügyi támogatásban - jelentette be kedden Rumen Radev bolgár miniszterelnök, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legutóbbi uniós csúcstalálkozón további 70 milliárd euró (25 ezer milliárd forint) segélyt kért a következő évre.

Bulgária az Ukrajnának szánt korábbi 90 milliárd eurós hitelben még benne volt, de az újabb segélyben már nem kíván részt venni.

„Mit gondoltok erről a mostani európai események tükrében? Bulgária semmilyen formában nem vehet részt ebben a 70 milliárd eurós összegben” – mondta Tvardicában újságíróknak Radev, akit a BTA bolgár hírügynökség idézett.

Felidézte, hogy az EU tavaly 90 milliárd eurós hitelt engedélyezett Ukrajnának 2026 és 2027-re. Ezzel kapcsolatban három uniós tagállam – Magyarország, Csehország és Szlovákia – kialkudta, hogy ne kelljen részt vennie a költségek vállalásában.

Radev hangot adott azon nézetének, hogy az ukrajnai háború kimeríti az európai országok gazdaságát, valamint társadalmi feszültséghez és politikai instabilitáshoz vezet. A bolgár kormányfő ezért a háború mielőbbi lezárását szorgalmazta. „Viszont katonai eszközökkel nem fogják tudni lezárni” – tette hozzá.