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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Bulgária nem bírja tovább, kiszáll Ukrajna támogatásából

Infostart / MTI

Bulgária az Ukrajnának szánt korábbi 90 milliárd eurós hitelben még benne volt, de az újabb segélyben már nem kíván részt venni.

Bulgária nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós pénzügyi támogatásban - jelentette be kedden Rumen Radev bolgár miniszterelnök, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legutóbbi uniós csúcstalálkozón további 70 milliárd euró (25 ezer milliárd forint) segélyt kért a következő évre.

Bulgária az Ukrajnának szánt korábbi 90 milliárd eurós hitelben még benne volt, de az újabb segélyben már nem kíván részt venni.

„Mit gondoltok erről a mostani európai események tükrében? Bulgária semmilyen formában nem vehet részt ebben a 70 milliárd eurós összegben” – mondta Tvardicában újságíróknak Radev, akit a BTA bolgár hírügynökség idézett.

Felidézte, hogy az EU tavaly 90 milliárd eurós hitelt engedélyezett Ukrajnának 2026 és 2027-re. Ezzel kapcsolatban három uniós tagállam – Magyarország, Csehország és Szlovákia – kialkudta, hogy ne kelljen részt vennie a költségek vállalásában.

Radev hangot adott azon nézetének, hogy az ukrajnai háború kimeríti az európai országok gazdaságát, valamint társadalmi feszültséghez és politikai instabilitáshoz vezet. A bolgár kormányfő ezért a háború mielőbbi lezárását szorgalmazta. „Viszont katonai eszközökkel nem fogják tudni lezárni” – tette hozzá.

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